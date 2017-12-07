THY’nin Atatürk Havalimanı’ndan kalkış yapan uçağı, bir yıldırımın isabet etmesinin ardından havadayken geri dönüş yapmak zorunda kaldı.

Dünyanın en güvenli ulaşım araçları arasında uçaklar her zaman ilk sırada yer almıştır. Fakat bazen gelişen doğal olaylar, uçaklar için ciddi tehlikeler oluşturabiliyorlar. İstanbul’daki bir THY uçağının başına tam da böyle bir şey geldi.

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Somali’nin başkenti Mogadişu’ya doğru hareket etmek üzere saat 01:20 sıralarında kalkış yapan Boeing 737-800 tipi uçağa kalkışından kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti.

Uçağın kaptan pilotu, yaşanan bu olay üzerine Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’yle iletişime geçtikten sonra geri dönme kararı aldı. Standart iniş pozisyonuna geçebilmek için Marmara hava sahasının üzerinde 2 saat boyunca tur atan uçak, 04:00 sularında sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.

THY teknik bakım ekibinin hangarda gerekli kontrolleri yaparak uçuşa tekrar hazırladığı uçak, 06:00’da havalanarak Mogadişu’ya doğru havalandı.