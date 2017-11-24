Yıldırımların Nükleer Reaksiyonlara Neden Olduğu Onaylandı

Bilim insanları, gökyüzündeki nükleer reaksiyonların sebebini araştırırken bambaşka bir kaynak tespit ettiler: Şimşekler!

Şimşeklerin yüksek elektrik enerjisi içerdiklerini ve ne kadar tehlikeli olduklarını mutlaka duymuşsunuzdur. Son yüzyılda gelişen şehirleşme teknolojileri, şimşeklerin öldürücü etkilerine karşı yapısal bir önlem olmakta.

Bilim insanları uzun bir süredir gök gürültülü fırtınaların, Aralık 2015'teki gibi Japon plaj kasabasını patlatan yüksek enerjili radyasyonu üretebileceğini biliyorlardı. Fakat şimdi Japonya'daki bir başka araştırmacı ekip, bir nükleer reaktördeki atom değiştiren reaksiyonları belirleyen bu gama ışınlarının kesin kanıtlarını bizimle paylaşıyor.

Kışın gök gürültülü fırtınalar Japonya deniz kıyılarında oldukça yaygındır ve bu da deyim yerindeyse burayı bu doğa olayının laboratuvarı haline getirmiştir. Nature dergisinde yayınlanan yeni araştırmaya göre 6 Şubat 2017'de bir çift yıldırım çarpması sonucu 0.5 ila 1.7 kilometre uzaklıktaki dört dedektöre yaklaşık bir kilometre uzakta kalan bir radyasyon yayılıyor ve flaşın ardından bir dakika kadar bir radyasyon ışınımı geliyor. Verileri ortaya çıkan parçacıkların enerjilerini analiz ettikten sonra araştırmacılar, nötronları azot atomlarından uzakta iten bu gama ışınlarının sonuçlarını kesin olarak gördüklerini anlıyorlar.

Bu sonuç, doğal olarak karbon üzerinde azot, oksijen ve azot izotopları üretmek için daha önce bilinmeyen bir kanal sağlayabilir.

Bu doğa olayının bilime daha ne kadar katkı sağlayacağını ilerleyen zamanlar göreceğiz. Ancak gök gürültülü fırtınanın, yeryüzünde geçici bir nükleer reaktör gibi çalıştığını düşününce bunun ister istemez tehlikeli olduğunu düşünmüyor değiliz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, bizimle paylaşırsanız çok sevinirim.