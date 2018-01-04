Müzik dünyasının iki dev isminin yeni yıla barışarak girmesi, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe Sesleri, besteleri ve kendilerine has tarzlarıyla Türk müziğinde devleşmiş, yeri doldurulamaz iki sanatçı. Haber içeriğine geçmeden önce, gelin 25 yıl öncesine dönelim ve sosyal medyada bu kadar konuşulan barışmanın perde arkasına gidelim.

Sezen Aksu, 1991 yılında İzmir'de gittiği bir pavyonda sahnede şarkı söyleyen genç bir kadın görür. Kadının sesi Sezen Aksu'yu o kadar etkiler ki birkaç gün sonra kolundan tuttuğu gibi İstanbul'a götürür bu genç şarkıcıyı. O genç şarkıcının adı Yıldız Tilbe'dir.... Sezen Aksu, Yıldız Tilbe'yi kendi evinde ağırlar ve ona şöhretin kapılarını aralar. Sezen Aksu ona el vermiş, kendi vokalisti yapmıştır.

İhanetten geri kalan..

O dönem Sezen Aksu, 1994 yılında kaybettiğimiz müzisyen Uzay Heparı ile birlikte hem sahne almakta (Sezen Aksu'nun klavyecisidir) hem de büyük bir aşk yaşamaktadır.

1992 yılında, Sezen Aksu'nun dünyasını başına yıkan o olay yaşanır. Evinin ve gönlünün kapılarını açtığı, şöhret basamakların onar onar atlattığı vokalisti Yıldız Tilbe ile tek aşkı Uzay Heparı'yı beraber olurlarken görür. (Yıldız Tilbe, yakalanmadıklarını, olayı Sezen Aksu'ya kendisinin anlattığını iddia eder). Yıldız Tilbe'yi evinden kovar ve vokalistliğinden de çıkarır.

Sezen Aksu, çok sevdiği Uzay Heparı'yı Yıldız Tilbe ihaneti yüzünden terk eder. Heparı, 1993 yılında modacı Zeynep Tunuslu ile evlenir. 20 Mayıs 1994 günü ise motosikletiyle giderken Etiler Koç Köprüsü'nde sanatçı Demet Akbağ'ın arabasına arkadan çarpar ve 11 gün sonra vefat eder. Yıldız Tilbe ise Uzay Heparı'nın hayatını kaybettiği 1994 yılında çıkardığı 'Delikanlım' albümü ile şöhreti yakalar…

Yıldız Tilbe'nin itirafı gündeme bomba gibi düşer...

Yıldız Tilbe, Sezen Aksu ve Uzay Heparı arasında geçen bu olay sanat camiasında fısır fısır konuşulsa da çok fazla yayılmaz ve bilinmez. Ta ki Yıldız Tilbe'nin 2011 yılında katıldığı 'Alt Üst Muhabbetler' programında "Bir gece sarhoştum ve Uzay Heparı ile birlikte oldum. Sezen de beni evden kovdu" şeklindeki itirafına kadar.

Bu itirafla birlikte olay yeniden gündeme geldi ve Yıldız Tilbe, Her Şey Tadında programında Sezen Aksu ile kavgalarını şarkılarına taşıdıklarını anlattı. Tilbe'nin söylediğine göre Sezen Aksu ''Onu alma beni al'' şarkısını Yıldız Tilbe'ye ithafen yazmış;

Tilbe ise bu şarkıya ''Ey'' şarkısı ile cevap vermiş. İki şarkının sözlerine bu açıdan bakınca ikili arasındaki gerilim daha da iyi anlaşılıyor.

BONUS: Olayı en iyi özetleyen şarkı da yine Yıldız Tilbe'den...

O gün bu gündür, Yıldız Tilbe’nin ifade ettiği gibi 'görüşmeyen' ikili, bundan birkaç gün öncesinde 25 yıllık küslüklerini bitirdiklerini açıkladı. Medyaya yansıyan bu haberlerin ardından Yıldız Tilbe, dün gece paylaştığı fotoğrafla adeta barıştıklarını resmileştirmiş oldu.

Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe’nin evden beraber paylaştıkları bu fotoğraflar ise sosyal medyada gündem oldu.

İşte o fotoğraf ve gelen bazı yorumlar;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.