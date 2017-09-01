Yıldızlar, Güneş Sistemi'ni Tehdit Ediyor!

Avrupa Uzay Ajansı ESA'nın Gaia uydusundan elde edilen veriler aracılığıyla yapılan yeni bir araştırma, Dünya’nın geleceğine ışık tuttu: Dev bir kuyruklu yıldız bulutu ile karşılaşacağız!

Avrupa Uzay Ajansı, son yıllarda yaptığı araştırmalar ve keşifler ile kendini ispatlamış bir kurum. Ayrıca astranot yetiştirme konusunda NASA kadar iyi çalışıyor. Görüntüleme ve teleskop teknolojilerinin hiç olmadığı kadar hızlı geliştiği 2010’lu yıllarda, uzaya meraklı kurumların yükselişe geçmemesi de sürpriz olurdu zaten.

Kendi gözlem uydusu Gaia’yı kullanarak Güneş benzeri 300.000’den fazla yıldızın hareketlerini inceleten ESA, bazı yıldızların dev kuyruklu yıldızlar fırlatacaklarını ve bu kuyruklu yıldızların Oort Bulutu’nu rahatsız edeceğini tespit etti. Gezegenimizin bulunduğu iç Güneş sistemine oldukça uzak olan Oort Bulutu bu şiddetli çarpışma sonrasında, kuyruklu yıldızları gezegenimizin bulunduğu bölgeye kadar itebilir. Yani Dünya söz konusu hesaplamalara göre uzak bir gelecekte büyük tehdit altında kalacak.

Oort Bulutu, Güneş'ten yaklaşık 15 trilyon km uzaklıkta bulunur ve donmuş kuyruklu yıldızların oluşturduğu dairesel bir kümedir:

Gaia uydusunun söz konusu araştırması Aralık 2013’te başladı. Eylül 2016’ya kadar milyonlarca yıldızın olduğu büyük bir harita çıkartıldı. Bu süre zarfında 14 aylık aktif gözlem yapılmış ve 1 milyardan fazla gök cismi haritada yerini almıştı. Ardından astronomlar bu verileri kullanarak 300 binden fazla yıldızın konumları, hareket yönleri ve yörünge hızlarını incelediler.

Bilim insanları, tüm bu veriler sayesinde Oort Bulutu’na ulaşacak yıldız sayısını ve gezegenimizin bulunduğu bölgeye sıçrayacak kuyruklu yıldız sayısını hesaplayabildiler. 97 yıldız Güneş’in 150 trilyon kilometre yakınından, 16 yıldız 60 trilyon km yakınından geçecek ve bu, potansiyel olarak dev Oort bulutuyla çarpışacağı anlamına geliyor. Bu yıldızlardan en tehlikelisi ise şu an Güneş’in % 61’i kadar olan Gliese 710 yıldızı. An itibariyle cüce bir yıldız olabilir, fakat çarpışmanın öngörüldüğü 5 milyon yıl içinde Güneş'in 1.5 katı kadar olacağı tahmin ediliyor. Bir diğer yandan geçiş yapan diğer yıldızların aksine Gliese 710 yıldızı, 3.1 ila 13.6 trilyon kilometrelik yakınlıktan geçecek. Bu boyuttaki yörüngeler için epey yakın mesafelerden söz ediliyor.

Ayrıca Gliese 710 dahil tüm yakınlaşmaların simüle edildiği videoyu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: