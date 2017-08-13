Yıldızları Gözlemleyebileceğiniz En İyi 5 iOS Uygulaması!

iOS'un büyüleyici 5 uygulamasıyla yıldızları ve gökyüzünü doyasıya inceleyebileceksiniz.

Eğer gökyüzünü çok seviyorsanız, yıldızlarala ve gezegenlerle ilgiliyseniz, bu uygulamalar kesinlikle işinize yarayacak. Gökyüzünde gerçekleşen çok fazla olay var, henüz geçtiğimiz gün meteor yağmuru bile gerçekleşti.

Gökyüzünde gerçekleşen olayları yakından takip etmek istiyorsanız, yıldızların yerlerini görmek ve onları daha iyi tanımak istiyorsanız sizler için derlediğimiz 5 uygulamadan memnun kalacaksınız.

İşte yıldızları ve gökyüzünü gözlemleyebileceğiniz en iyi 5 iOS uygulaması:

1. Star Walk 2

Star Walk 2, sizlere gökyüzünü daha net gösterebilmek için cihazınızın konum izleme ve jiroskop özelliğini kullanır ve bu sayede daha iyi bir deneyim sunar. Baktığınız yörüngede hangi yıldızların, gezegenlerin ve takımyıldızlarının olduğunu öğrenmek için telefonu o yöne doğru çevirmeniz yeterli olacak. Ayrıca herhangi bir cisme dokunduğunuz da o cisimle ilgili daha fazla bilgi alabilirsiniz. Canlı Gökyüzü özelliğini kontrol ederseniz, güneşin ve ayın hangi bölgelerde, ne zaman bulunacağını öğrenebilirsiniz.

Uygulamayı buradan satın alabilirsiniz.

2. Night Sky

Night Sky, ikonik olarak astronomik yerlerin nerede bulunduğunu görmek için uyduları ve uzay istasyonlarını grafik illüstrasyon olarak kulanıcılarına sunar. Aynı zamanda gökyüzündeki yıldızları görmeniz için genişletilmiş bir gerçeklik kullanır ve bir nevi zamanda yolculuk yapmanıza izin vererek başka tarihlerde gerçekleşen astronomik olayları görmenizi sağlar. Aydınlatma filtresini kullanarak da gökyüzünün kızılötesi, ultraviyole ve çeşitli dalga formlarını incelemenize olanak tanır.

Aylık veya yıllık abonelik ile uygulamayı kullanabilirsiniz. Ayrıca buradan da indirebilirsiniz.

3. Sky Guide

Tasarım yönünden Sky Guide, Star Walk 2'ye çok benzer, ancak uydu izleme bilgilerine de sahiptir. Şimdiye kadar gökyüzüne baktığınızda yavaşça hareket eden bir cisim gördüyseniz, yıldız olup olmadığından emin değilseniz, emin olmak için Sky Guide'ı kullanabilirsiniz. Ayrıca Sky Guide, 2017'deki güneş tutulmasıyla ilgili verileri de depoladı ve ayrıntıları da işledi. Uygulamanın zaman yolculuğu özelliğiyle herhangi bir zamandaki yıldız, gezegen veya uydunun tam olarak nerede olacağını görebilirsiniz.

Uygulamayı buradan satın alabilirsiniz.

4. GoSkyWatch Planetarium

GoSkyWatch Planetarium, yüksek güçlü bir teleskop vasıtasıyla adeta galaksileri kullanıcılarına gösterir. Telefonunuzdaki bu uygulamanın genişletilmiş gerçekliği sayesinde gezegenleri, takımyıldızları ve diğer gök taşlarını görebilirsiniz. Ayrıca çok fazla animasyon katmadan görüntülerin gerçekçi olması konusunda özen gösterir. GoSkyWatch'da bir şey bulursanız, tam yerini not alabilir ve koordinatlarını teleskopunuza girerek kendi gözlerinizle de görebilirsiniz.

Uygulamayı buradan satın alabilirsiniz.

5. SkySafari 5

SkySafari 5 ile galaksiyi bir maceranın içindeymiş gibi keşfedebilirsiniz. Yörünge Moduna girdiğinizde, gökyüzündeki nesnelerin sanal bir 3D turun parçası olacağını fark edeceksiniz. Güneş sisteminin etrafında uçabilir, yıldızlar, gezegenler, bulutsular ve daha fazlasını görebilirsiniz. Bir teleskopunuz varsa, bulunduğunuz yerin koordinatlarını titiz bir şekilde kontrol etmek için SkySafari 5'in Plus veya Pro sürümlerini kullanabilirsiniz. Ayrıca telefonu gökyüzüne doğrulttuğunuz zaman, gördüğü nesneler hakkında bilgi verir.

Uygulamayı buradan satın alabilirsiniz.