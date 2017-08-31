Avrupa’nın ve dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından olan IFA 2017, bir haftadır Berlin’de devam ediyor. Akıllı telefonlar, ses sitemleri ve gerçekten üzerine emek harcandığına inanamayacağınız birbirinden tuhaf teknolojiler…

Teknolojinin artık çok hızlı geliştiğini ve insanlığın geleceğini şekillendirdiğini söylemeye gerek yok sanıyorum. Çünkü gerçek anlamda göz açıp kapatınca bir şeyleri kaçırdığımız dünyada yaşıyoruz. Hayatlarımız çılgınlar gibi akıp giderken, birileri sürekli yeni şeylerin peşinden koşturuyor. Biliyoruz ki çok az sayıda insanın düşündüğü devrim niteliğindeki şeyler, tüm dünyadaki insanlar tarafından kullanılıyor. Hal böyle olunca üretmek, önemli bir katma değer konumuna geliyor. Neyse konu dışına fazla çıkmadan olaya dönelim.

Fikir üretmek kolaydır, gerçekleştirmek ve başarıya ulaştırmak zordur. Tutan ve kitleler tarafından sevilen her fikir, üreticisi tarafından bir yerlerde ne kadar avazı çıktıysa o kadar yüksek sesle tanıtılmıştır.

IFA 2017 de fikirlerin fikirlere karıştığı, teknoloji dünyasının lider markalarının birbirleriyle yarıştıkları oldukça hızlı bir fuardır. Bu tip fuarlarda gündeme gelen veya duyurulan ne kadar yenilik varsa sizlere bildirmeye devam ediyoruz. Ancak inanın ki tutmayan ve kötü bir kadere sahip olacağı her yerinden belli olan fikirler bu fuarda da var.

Başlamadan, modern dünyanın bizi hangi ihtiyaçlara sürükleyeceği belli olmaz. Dolayısı ile bir fikriniz varsa yaftalayanları dinlemeyiniz efendim.

İlham perisi saçlarını bu kaskla kurutuyormuş:

Kendisi aslında "Profi Care PC-HTH 3003 Saç kurutma makinesi kapağı." Okurken yoruldunuz biliyoruz. Bir de karışır o saçlar, tarasanız da açamazsınız.

Kendi kendine masaj yapan "su geçirmez" bu masaj topları:

Tamam biraz insaflı davranalım. The VarioRoll isimli bu aletin kılavuzuna "...neme karşı dayanıklıdır" ibaresi yazılmış. Şimdi neme karşı dayanıklı olan masaj toplarının kullanım alanları ile ilgili düşüncelere dalmanızı bekliyor ve bir sonraki teknoloji harikamıza geçiyoruz.

Stress ve anksiyete düşmanı Matrix:

Bir Fransız şirketi, müşterilerini sanal gerçeklik ortamında rahatlatmayı amaçlıyor. Firma gerçek anlamda Matrix'i yarattığını iddia ediyor. Bu platformlar sayesinde insanların stres ve ansiyete gibi şikayetlerinin azalacağını ve tüm dünyada bu teknolojinin yaygınlaşacağını iddia ediyorlar. Başarılar diliyoruz.

Evcil hayvan dostu robot:

Evcil bir hayvanınız var ve onu eğlendirmek, eğlendirirken ödüllendirmek için bir robot alıyorsunuz. Peki bu Robot hayvanınızla ilgilenirken siz ne yapıyorsunuz?

LG'nin yeni projektör TV'si:

Bu yeni televizyon teknolojisini kullanışsız olduğundan değil, alışılmışın dışında olduğundan listeliyoruz. Yüksek çözünürlükteki görüntüleri dev bir şekilde izlemek ve kolay taşınabilir cihaz üretmek gayet mantıklı bir iş. Ancak tüketiciler buna henüz hazır olmayabilirler.

Ne yerseniz yeyin sizi zayıflattığını iddia eden bu tayt:

Dev vali kebabının ardından (vejeteryansanız sebzeli olsun), künefe ve dondurma yediğinizi hayal edin. Bu taytı üreten firmanın iddialarına göre, tüm bunları yerken kilo verebilirsiniz. Bambu ve Turmalin maddesiyle yapılan özel kumaş, deriyle temas ettiğinde santim santim zayıflatıyormuş. Mass & Slim firmasının iddiaları oldukça cesur.