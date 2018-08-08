Yılın En İddialı Meteor Yağmuru, Bu Hafta Sonu Başlıyor

Her sene Ağustos ayında gerçekleşen meteor yağmuru bu sene dolunay eşliğinde olacak. Bu mükemmel gökyüzü şovu bu hafta sonunda gerçekleşecek

Her sene Ağustos ayı içerinde muhteşem manzaralar sunan Perseid meteor yağmuruna az bir zaman kaldı. Bu hafta sonu gerçekleşecek, alev topu olarak da bilinen Persaid meteor yağmurları, diğer meteor yağmurlarına kıyasla daha fazla ışık ve renk ortaya çıkarıyor ve daha uzun süre izleme fırsatı sunuyor.

Bu yılki meteor yağmurunu izlemek için gökyüzüne baktığımızda şovu mükemmelleştirecek bir de dolunay olacak. Her sene olduğu gibi Persaid meteorları, güneşin 133 yıllık yörüngesini gezen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının enkaz kuyruğundan geçtiğinde gökyüzünü aydınlatacak.

Mükemmel metor yağmuruna şahit olmak için en güzel zaman 12 Ağustos gecesi ve 13 Ağustos sabahlarının şafak öncesi erken sabah saatleri. Gökyüzüne baktığınız bir saat içinde 50 ila 100 arasında meteor yağmuruna şahit olabilirsiniz.