Yılın En İyi Çıkış Yapan Telefon Pazarı: İkincielmobil.com!

İnternetten 2. el telefon satmak veya satın almak isteyenlerin imdadına yetişen İkincielmobil.com, internetten 2. el alışverişi yapan kullanıcılar için güzel bir alternatif sundu.

İkinci el telefon satmak veya almak için akla ilk ilan siteleri gelse de bunun en zahmetsiz yol olduğunu söylemek zor. Zira yüz yüze buluşma gerektiren sistemlerde alıcı ve satıcı arasında güven gerilimi son ana kadar devam eder ve ortalama satış süreniz bazen bir aya kadar uzar. Bunun yanında satabileceğiniz kitle aynı şehirle sınırlıdır. İlan sitelerinin alternatifi sayılabilecek ikinci el telefon dükkanlarının en önemli handikapı ise çok düşük fiyat teklifi sunmaları. Neredeyse telefonu yok pahasına alma çabası içinde olmaları.

Piyasadaki bu boşluğu doldurmak isteyenve telefon alışverişi için en pratik yollardan birini sunan ikincielmobil.com, buluşma ve para transferini dert etmeden telefonunuzu kolaylıkla tüm Türkiye’ye satabilmenizi sağlıyor. Ya da satın almanızı.

2017 Temmuz ayında kullanıcı ile buluşan ikincielmobil.com, 6 ay gibi kısa bir sürede ikinci el telefon e-ticaretinde ikinci sıraya kadar yükseldi.

Güvenli ve Kolay İkinci el Telefon Al, Sat.

İkincielmobil sayesinde, tamamen güvenli bir şekilde telefon alabilir veya aynı şekilde satabilirsiniz.

İkinci el cep telefonu piyasasında erkek egemenliği kırılıyor mu?

Türkiye’de ikinci el telefon piyasasında erkek egemenliği göze çarpıyor. Klasik ilan sitelerindeki ilan veren satıcıların neredeyse her 10 tanesinden 9’u erkek. Yüz yüze buluşma gerektirmeden müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımı kadınların telefon pazarındaki oranını artıran ikincielmobil’deki satıcı ve alıcılarının yüzde 50’ye yakını kadınlardan oluşuyor.

Rakiplerine kıyasla düşük komisyon oranlarıyla çalışan sitede BDDK onaylı güvenli ödeme sistemi kullanılıyor. Satıcılar için ilan ve sanal mağaza ücreti gibi ilave maliyetlerin olmadığı sitede, teslimattan itibaren en geç dört gün içinde paranız hesabınızda oluyor. Bununla birlikte herhangi bir ilan sayısı sınırı bulunmuyor. Ayrıca ilanlarda görünen fiyata herhangi bir ekleme yapılmadan satın alma yapılabiliyor.

Her marka model için ikinci el ve sıfır cep telefonu fiyat geçmişi inceleme,

Fiyat çubuğu ile kolay ilan sorgulama,

Cep telefonu modellerinin güncel teknik özellikleri öğrenme,

İkinci el ve cep telefonu konularında çarpıcı blog yazıları,

Kolay garanti ve IMEI sorgulama, sitenin öne çıkan birkaç özelliği.

ikincielmobil.com, ikinci el cep telefonu pazarındaki güven sıkıntısını aşıp standartları yukarı çekerek sektörü de büyütebilecek bir platform. Türkiye’de ikinci el telefon alışverişlerinin ancak yüzde 10’unun internet üzerinden gerçekleştiği tahmin ediliyor. Gelişmiş ülkelerde bu oran çok daha yüksek. Bu anlamda ikincielmobil, yüz yüze alışverişlere alternatif olarak sunulan en iyi online platformlardan biri.