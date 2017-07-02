En İyi iPhone Fotoğraflarından 3'ünün Arkasındaki Hikayeler

IPhone ile çekilmiş fotoğraflar arasında yılın fotoğraflarından sayılabilmek için kaliteli bir içerik ve belki de ardında yatan anlamlı bir hikayeye sahip olması gerekir. Çekilmiş en iyi iPhone fotoğraflarından 3'ünün ise ardında anlamlı hikayeler yatıyor.

IPhone, geçtiğimiz günlerde 10. yıldönümünü kutladı, fotoğraf ve kamera endüstrisinde cihazlarının tartışmasız en büyük etkilerden birini yarattığını dile getirdi. Artık insanlar özel olarak fotoğraf makinesi almak istemiyorlar çünkü 'iPhone'lar bu işi tek başına yapabiliyor.

Profesyonel kameralar kullanılmış gibi yapılan çekimlerin ve hatta bu çekimlerden kazanılan ödüllerin iPhone'lara ait olduğunu görebiliyoruz. İşte birbirinden farklı 3 tane yılın fotoğrafı ödülünü kazanmış fotoğraflar ve onların hikayeleri:

Dina Alfasi, yolculuk yapan insanlar arasında güzellikler buluyor

Dina Alfasi, otobüsteki zayıf bir adamın yan tarafında oturdu. Adam sabitti ve sanki havada asılı duruyormuş gibi bir hali vardı. Sonrasında Alfasi, telefonunu çıkararak bir fotoğraf çekti. Yakaladığı şey büyüdü ve resim, Alfasi'nin kendi iPhone'uyla çekilen, dünyanın en iyi fotoğraflarından biri olmaya hak kazandı. Alfasi, ilk ve en uzun süren mobil fotoğraf yarışması prestijli iPhone Fotoğraf Ödülleri'nin Halk kategorisini kazandı.

İsrail'in Hayfa kentindeki otobüste oturan adam, 130'dan fazla ülkeden fotoğrafçıların girdiği binlerce görüntü arasından yer aldı. Sonrasında Alfasi, fotoğraf çekmeye devam etti ve çektiği yeni fotoğrafları Instagram üzerinden paylaştı. Genel olarak fotoğraflarının çoğunu trenlerde ve otobüslerde çekti. İnsanların fotoğraflarını gizli gizli çekerek 'doğallığı' yakaladığını düşünenn Alfasi, bu fotoğrafları MyDBusMoments ve MyDTrainMoments olmak üzere iki başlık altında topladı.

Alfasi, "Ben bir kere bu işe başladım ve sonucundan gerçekten memnun kaldım, her zaman ilginç ve özgün karakterler arıyorum. Bulduğum zaman ise o anı ölümsüzleştiriyorum. Bu fotoğrafta ise bana göre büyülü bir şey var. Masmavi gökyüzünün altında, otobüste oturan adam, adeta tüm resmi kendisiyle boyuyor. Belki de bu kadar çok sevilmesinin nedeni budur." dedi.

Jakarta, Endonezya'daki rıhtım işçisinin elleri

İrlanda, Cork'taki Brendan Ó Sé, bir çift elin, insanın yüzüne bakarmış gibi nasıl hayat hikayesini anlatabileceğini gösterdi. Bu fotoğrafı ile Jakarta, Endonezya'daki rıhtım işçisinin ellerini siyah beyaz fotoğraf efektiyle çekerek Yılın Fotoğrafçısı kategorisinde birincilik ödülü kazandı.

Ó Sé, saygın bir güzel sanatlar fotoğrafçısı ve aynı zamanda mobil fotoğrafçılık alanında da oldukça tanınıyor. Bu fotoğraf daha sonrasında reklamlarda kullanıldı. Ó Sé, işçilerle karşılaştığında bir başka fotoğrafçı ile birlikteydi. O, işçiden, ellerinin fotoğrafını çekip çekemeyeceğini yönünde izin almak istedi ve istediği izni aldı.

Ó Sé, "Az sayıdaki fotoğraflarıma rağmen böyle bir ödülü aldığım günü hala çok iyi hatılıyorum. Ben çektiğim fotoğrafta, bir insanın yüzüne bakmadan, sadece elleriyle hayatı nasıl anlatabileceğini gösterdim." dedi.

Kuzey Dakota Standing Rock'da bir petrol boru hattına karşı binlerce kişi toplanıyor

New York Astoria'dan Juan Carlos Castañeda, Kuzey Dakota'da binlerce insanın petrol boru hattına karşı geldiği anda çektiği fotoğraf ile birincilik kazandı. Fotoğraf eksi 30 derece sıcaklıkta ve kar fırtınası sırasında çekildi. Polis memurları, protestocuları durdurma karaı aldılar fakat sonrasında çalışmalar bir süre daha ertelendi.

Sosyal değişime adanmış film şirketi olan Human Pictures'ın kurucu ortağı Castañeda, "Herkes orada fiziksel olarak devam etmek imkansız oluncaya kadar ayakta kaldı. Müthiş bir direniş örneğiydi ve gerçekten bu tarz olaylardan herkesin sorumlu olduğunu çok güzel bir şekilde bizlere anlattı." dedi.