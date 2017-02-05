Yılın En İyi Otomobili İçin Adaylar Açıklandı!

Audi'lerden BMW'lere, Mercedes'lere, Aston Martin'lere kadar birbirinden efsane otomobiller, yılın en iyisi olmak için karşı karşıya geliyorlar.
Dünya Yılın Otomobilleri Ödülleri'nde boy gösterecek adaylar, resmi olarak açıklanmış durumda. 'Yılın En İyi Otomobil', 'Yılın En İyi Şehir İçi Otomobili', 'Yılın En İyi Lüks Sınıfı Otomobili', 'Yılın En İyi Performans Otomobili', 'Yılın En Çevreci Otomobili' ve 'Yılın En İyi Tasarıma Sahip Otomobili' kategorilerinin yer aldığı ödüllerde farklı ülkelerden 75 juri, kazananları belirleyecek.
Kazanan otomobillerin 13 Nisan'da düzenlenecek Auto Show'da belli olacağı 'World Car Awards' adayları şu şekilde (haberin sonundaki ankete katılmayı unutmayın):
Yılın En İyi Otomobili
- Audi A5/S5 Coupe
- Audi Q2
- Audi Q5
- Fiat/Abarth 124 Spider
- Honda Civic
- Jaguar F-Pace
- Mazda CX-9
- Skoda Kodiaq
- Toyota C-HR
- Volkswagen Tiguan
Yılın En İyi Şehir İçi Otomobili
- BMW i3 (94Ah)
- Citroen C3
- Ford Ka+
- Smart Cabriolet
- Suzuki Ignis
Yılın En İyi Lüks Sınıfı Otomobili
- Bentley Bentayga
- BMW 5 Series
- Hyundai Genesis G90
- Mercedes E-Class
- Volvo S90/V90
Yılın En İyi Performans Otomobili
- Aston Martin DB11
- Audi R8 Spyder
- Honda/Acura NSX
- McLaren 570S
- Porsche 718 Boxster/Cayman
Yılın En Çevreci Otomobili
- Chevrolet Bolt
- Honda Clarity
- Hyundai Ioniq
- Tesla Model X
- Toyota Prius Prime
Yılın En İyi Tasarıma Sahip Otomobili
- Audi A5/S5 Coupe
- Jaguar F-Pace
- Mazda CX-9
- Mercedes S-Class
- Toyota C-HR