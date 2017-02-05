Yılın En İyi Otomobili İçin Adaylar Açıklandı!

2017 yılı için farklı kategorilerde yılın en iyi otomobilleri için adaylar belli oldu. Bizde bir anket yaparak sizlerin görüşlerini alalım dedik.

Audi'lerden BMW'lere, Mercedes'lere, Aston Martin'lere kadar birbirinden efsane otomobiller, yılın en iyisi olmak için karşı karşıya geliyorlar.

Dünya Yılın Otomobilleri Ödülleri'nde boy gösterecek adaylar, resmi olarak açıklanmış durumda. 'Yılın En İyi Otomobil', 'Yılın En İyi Şehir İçi Otomobili', 'Yılın En İyi Lüks Sınıfı Otomobili', 'Yılın En İyi Performans Otomobili', 'Yılın En Çevreci Otomobili' ve 'Yılın En İyi Tasarıma Sahip Otomobili' kategorilerinin yer aldığı ödüllerde farklı ülkelerden 75 juri, kazananları belirleyecek.

Kazanan otomobillerin 13 Nisan'da düzenlenecek Auto Show'da belli olacağı 'World Car Awards' adayları şu şekilde (haberin sonundaki ankete katılmayı unutmayın):

Yılın En İyi Otomobili

Audi A5/S5 Coupe

Audi Q2

Audi Q5

Fiat/Abarth 124 Spider

Honda Civic

Jaguar F-Pace

Mazda CX-9

Skoda Kodiaq

Toyota C-HR

Volkswagen Tiguan

Yılın En İyi Şehir İçi Otomobili

BMW i3 (94Ah)

Citroen C3

Ford Ka+

Smart Cabriolet

Suzuki Ignis

Yılın En İyi Lüks Sınıfı Otomobili

Bentley Bentayga

BMW 5 Series

Hyundai Genesis G90

Mercedes E-Class

Volvo S90/V90

Yılın En İyi Performans Otomobili

Aston Martin DB11

Audi R8 Spyder

Honda/Acura NSX

McLaren 570S

Porsche 718 Boxster/Cayman

Yılın En Çevreci Otomobili

Chevrolet Bolt

Honda Clarity

Hyundai Ioniq

Tesla Model X

Toyota Prius Prime

Yılın En İyi Tasarıma Sahip Otomobili

Audi A5/S5 Coupe

Jaguar F-Pace

Mazda CX-9

Mercedes S-Class

Toyota C-HR

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