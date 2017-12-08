Yılın En İyi Oyun Ödüllerinin Kazananları Belli Oldu

Her sene düzenlenen ve oyun sektörünün en prestijli ödül töreni olarak kabul gören “The Game Awards”, dün düzenlenen etkinlikle sahiplerini buldu.
Onlarca farklı kategori arasında 102 oyunun yarıştığı ödül töreninde, “Yılın Oyunu” ödülü beklenildiği gibi The Legends of Zelda: Breath of the Wild’ın oldu. Geceye damgasını vuran Zelda, Yılın Oyunu ödülünün yanında iki ödül daha kazandı.
Geoff Keighley tarafından sunulan ödül töreninde beklenen veya beklenmeyen pek çok oyun ödül aldı. Ödül töreni dışında yeni oyun fragmanları da yayınlanırken, yeni bilgiler ve açıklamalarla birlikte unutulmaz bir gece yaşandı.
The Game Awards 2017 ödüllerinde bizim için kilit kategorilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Tam listeyi görmek istiyorsanız, buraya tıklayarak tüm kategorilere ulaşabilirsiniz.
Yılın Oyunu
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Super Mario Odyssey
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Persona 5
- Horizon Zero Dawn
Yılın En İyi Mobil Oyunu
- Fire Emblem Heroes
- Super Mario Run
- Old Man’s Journey
- Monument Valley 2
- Hidden Folks
Yılın En İyi Aksiyon Oyunu
- Cuphead
- Destiny 2
- Nioh
- Prey
- Wolfenstein 2
Yılın En Çok Beklenen Oyunu
- The Last of Us Part II
- Red Dead Redemption II
- Monster Hunter: World
- Marvel’s Spider-Man
- God of War