Yılın En İyi Oyun Ödüllerinin Kazananları Belli Oldu

The Game Awards, bu sene de sahiplerini buldu. Törene damgasını vuran Zelda, 3 farklı dalda ödül kazandı.

Her sene düzenlenen ve oyun sektörünün en prestijli ödül töreni olarak kabul gören “The Game Awards”, dün düzenlenen etkinlikle sahiplerini buldu.

Onlarca farklı kategori arasında 102 oyunun yarıştığı ödül töreninde, “Yılın Oyunu” ödülü beklenildiği gibi The Legends of Zelda: Breath of the Wild’ın oldu. Geceye damgasını vuran Zelda, Yılın Oyunu ödülünün yanında iki ödül daha kazandı.

Geoff Keighley tarafından sunulan ödül töreninde beklenen veya beklenmeyen pek çok oyun ödül aldı. Ödül töreni dışında yeni oyun fragmanları da yayınlanırken, yeni bilgiler ve açıklamalarla birlikte unutulmaz bir gece yaşandı.

The Game Awards 2017 ödüllerinde bizim için kilit kategorilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Tam listeyi görmek istiyorsanız, buraya tıklayarak tüm kategorilere ulaşabilirsiniz.

Yılın Oyunu

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Super Mario Odyssey

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Persona 5

Horizon Zero Dawn

Yılın En İyi Mobil Oyunu

Fire Emblem Heroes

Super Mario Run

Old Man’s Journey

Monument Valley 2

Hidden Folks

Yılın En İyi Aksiyon Oyunu

Cuphead

Destiny 2

Nioh

Prey

Wolfenstein 2

Yılın En Çok Beklenen Oyunu