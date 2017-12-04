Cuphead İçin Yeni Güncelleme Yayınlandı

Studio MDHR tarafından geliştirilen Cuphead’e yeni bir güncelleştirme geldi. Bu yeni güncelleştirme kapsamında oyunda yer alan pek çok hata giderildi.

Yayınlandığı günden beri bu yılın en sevilen platform oyunlarından birisi olan Cuphead, yeni bir güncelleme aldı. Yeni güncelleme ile birlikte oyunda yer alan exploit’ler kaldırılıyor. Ayrıca oynanış açısından bazı dengelemeler yapılıyor.

Oyun, içerisinde bulunan çok sayıda bölüm geçme mekanikleri, başarılı NPC’ler ve gerçekten çok iyi düşünülmüş boss savaşları ile adından kısa sürede çok fazla söz ettirdi. Özellikle bu tarz oyunları sevenler için kütüphanelerinin en güzel köşesine konulan Cuphead, oyunda bulunan bazı oynanış dengesizliklerini, hata düzeltmelerini ve bir kısım yeni özelliklerin yer aldığı güncellemesini yayınladı.

Cuphead v1.1.3 ismiyle yayınlanan yeni güncelleştirmede çeşitli donma sorunlarına çözüm bulunurken, yanlışlıkla vurulan kutulara ve çarpışma olmamasına rağmen çarpmış gibi canınızı götüren hatalar ortadan kaldırıldı.

Güncelleme ile birlikte gelen tüm düzeltme ve yeniliklerden bazıları:

Denetleyici bağlantısının kesilip yeniden bağlanması sonucu oluşan donmalar çözüldü.

Sürekli bağıran böcek sorunu çözüldü.

Çeşitli donma ve çökme sorunları çözüldü.

Yükleme ekranında iyileştirmeler yapıldı.

Bundan sonra Mugman ordusu yaratmak mümkün olmayacak.

Mr. Chimes’in takılıp kalma veya ekranın dışına çıkma sorunu giderildi.

Bölümü yeniden denediğinizde Dice Palace skoru düzgün bir şekilde görülecek.

Bundan sonra kapalı olan boss’lara zarar vermek mümkün değil.

Minör ses efekti sorunu çözüldü.

Daha ilk iki haftasında bir milyon kopya satmayı başaran Cuphead, bu başarısı ile bu tarz platform oyunlarının düzgün yapıldığında kazandırdığını göstermiş oldu.