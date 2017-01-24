Yılın En İyisi Olmaya Aday İki Telefonu Karşılaştırıyoruz: Samsung Galaxy S8 vs Nokia Edge

Bu yılın en iyi telefonlarından ikisi olması beklenen Samsung Galaxy S8 ve Nokia Edge’i iddia edilen özelliklerine göre karşılaştırıyoruz.

Bahar döneminde piyasaya sürülmesi beklenen Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8, birçok kişi tarafından merakla beklenirken Nokia tarafında da bir amiral gemisi telefonun piyasaya sürüleceği iddiaları var ve söylenene göre bu telefonun adı Nokia Edge olacak. Samsung Galaxy S8’in 750 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulması beklenirken Nokia Edge’in fiyatının ise 450-500 dolar civarında olması bekleniyor. Bu senenin en iyi amiral gemilerinden olmaya aday bu iki telefonu sahip olmaları beklenen özellikleri açısından karşılaştıralım.

Tasarım ve Ekran

Samsung Galaxy S8, popüler cam ve metal karışımı tasarımı kullanmaya devam edecek. 140,1x72,2x7,3 mm boyutlara sahip olacak telefonun suya ve toza karşı dayanıklı olması beklenirken cihazın 5,7 inç boyutundaki ekranı Quad HD çözünürlüğe sahip olacak.

Nokia Edge, tamamen metal bir tasarıma sahip olacak ve telefonun kenardan kenara 5,5 inç boyutundaki ekranı 2K çözünürlüğü destekleyecek. Telefon, ayrıca bildirimlerin ve ses kontrolünün gösterildiği bir ikinci ekran barındıracak. Cihazın boyutları ise henüz bilinmiyor.

Donanım

Samsung Galaxy S8’de işlemci olarak Qualcomm Snapdragon 835 bulunurken cihazın RAM kapasitesinin 6 GB ya da 8 GB olacağı düşünülüyor. Ayrıca cihazın 64 GB ve 128 GB depolama kapasitelerine sahip iki farklı modeli bulunacak.

Nokia Edge’in donanıma dair henüz hiçbir şey bilinmese de bazı büyük internet siteleri telefonun 8 çekirdekli bir işlemci barındıracağını belirtti.

Kamera ve Batarya

Samsung Galaxy S8; aşama algılamalı (phase detection) otomatik odaklama, optik görüntü sabitleme ve çift tonlu LED flaşa sahip 12 MP bir arka kamera ve 8 MP bir ön kamera barındıracak. Telefonun batarya kapasitesine dair henüz bir bilgi yok.

Nokia Edge’in Carl Zeiss teknolojisine sahip ve yüksek zum özelliği barındıran 23 MP güçlü bir arka kamera ve 8 MP bir ön kamerayla gelmesi bekleniyor. Telefonun batarya kapasitesinin ise 3600 mAh olacağı iddia ediliyor.