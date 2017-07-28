Yılın ikinci yarısına girmemiz ve dev markaların amiral gemilerini tanıtmalarına az zaman kala küçük bir kıyaslama yaptık.

Galaxy Note 8 hakkında pek çok tahmin var ve çoğu kişi, yeni iPhone 8 katilini görmek için sabırsızlanıyor. Elbette Samsung görkemli tanıtım etkinliğini yapana kadar telefon hakkında tam ayrıntıları öğrenemeyeceğiz. Bu durum iPhone 8, Pixel 2 ve diğer akıllı telefonlar için de geçerli. Ancak elimizdeki sızıntılara, daha önce yapılanlara ve endüstri trendlerine baktığımızda, yılın ikinci yarısında akıllı telefon piyasasının patronunun kim olacağına dair adil bir değerlendirme yapabiliriz.

1- Kulaklık Girişi

Apple, iPhone'larda kulaklık girişini geçtiğimiz yıl zaten kaldırmıştı. Pixel 2'den gelen son görüntüler doğruysa Google da Apple'a ayak uydurmuş olacak ve hem iPhone 8 için hem de Pixel 2 için bluetooth kulaklık ya da dönüştürücü almanız gerekecek. Dönüştürücüyü evde unutursanız ya da kaybederseniz yapacak bir şey yok. Fakat Note 8'i tercih edenlerin böyle bir derdi yok. Onlar mevcut kulaklıklarıyla son ses yollarına devam edebilirler.

2- Benzersiz Renkler

Eğer haberler doğruysa Pixel 2, ilk telefon ile aynı renklerle gelecek ve bize benzersiz renkler sunacak; 'Çok gümüş', 'Kapkara Siyah', 'Gerçekten Mavi'. Bir önceki telefonla aynı renk kombinasyonlarını görmek çok da şaşırtıcı değil.

Apple'da çok çılgın bir şey olmadıkça renkler değişmez; 'Jet Black', 'Black', 'Silver', 'Gold', 'Rose Gold'.

Note 8'de muhtemelen S8'in abartılı isimleri olan renkleriyle gelecektir; 'Midnight Black', 'Arctic Silver', 'Orchid Gray'. Son yıllarda kullanılan tuhaf renkleri ve S8'in diğer renklerini de sayarsak, elimizde 'Rose Pink', 'Coral Blue', 'Deep Blue', 'Gold', 'Rose Gold', 'Hulk Smash Green', 'Amethyst' olmuş oluyor. Note 8'in renkleri metal yüzey yerine camın altında olduğunu için diğerlerinden biraz daha güzel göründüğünü söyleyebiliriz.

3- Dahili Hafıza ve Hafıza Genişletme

iPhone, son çıkan modelinde 32, 128 ve 256 GB depolama alanı sunmuştu. Yine aynı depolama seçeneklerini bekliyoruz. Pixel XL ise 32 ve 128 GB depolama ile gelmişti. 256 GB'lık bir seçenek eklerler mi bilemiyoruz. Note 8 ise son çıkan sızıntıya göre 64, 128 ve 256 GB'lık seçenekler ile gelecek. Note 8'in rakipleriyle aynı depolamayı sunarken bir de üzerine SD kart ile hafızayı genişletebilme imkanı vermesi, tabii ki onu bir adım öne çıkarıyor. Toplamda elde ettiğiniz depolama alanı 512 GB oluyor.

4- Dahili S Pen

Şunu herkes kabul eder ki S Pen, piyasadaki en iyi akıllı telefon kalemi. Hem yazı, çizim işlemlerinde hem de bazı telefon işlemlerinde benzeri yok. Galaxy Tab S3 kalemi ile neredeyse aynı özelliklerle gelmesini bekliyoruz, ancak Tab S3'ün kalemi tabletin içine sığamayacak kadar büyüktü.

5- Partiye Önce Katılmak

Samsung 23 Ağustos'taki Note 8 tanıtım etkinliği için davetiyeleri gönderdi bile. Apple ise henüz bir tarih vermedi ancak Eylül'ün ikinci haftasından daha geç gelmesi beklenmiyor. Pixel 2 ise muhtemelen Ekim ayında tanıtılacak.

Note 8 rakiplerinin önünde gibi dursa da hala tam ayrıntılara sahip değiliz ve kağıt üstünde yazılanlar her şey demek değildir. Bu yüzden bizim tavsiyemiz, hepsi çıkana kadar karar vermeyin.