Samsung, Yılın İlk Yarısında Android Nougat Güncellemesini Alacak Cihazları Açıkladı

Samsung'un amiral gemileri için Android Nougat'ı dağıtmaya başlamasının ardından, yılın ilk yarısında Android Nougat güncellemesini alacak cihazlar Samsung tarafından açıkladı.

Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge için Android Nougat güncellemesinin yayınlanmasının ardından, Samsung şimdi de yılın ilk yarısında Android Nougat güncellemesini alacak cihazların listesini yayınladı. Liste şu şekilde:

Galaxy S6

Galaxy S6 Edge

Galaxy S6 Edge+

Galaxy Note 5

Galaxy Tab A with S Pen

Galaxy Tab S2 LTE

Galaxy A3

Galaxy A8

Listede Galaxy A5 ve Galaxy A7 gibi telefonların yanı sıra, Galaxy J serisi telefonların yer almaması dikkat çekiyor. Bunun Android Nougat güncellemesi alacak Samsung cihazların tam listesi olmadığını belirtelim. Ancak bu listede yer almayan Samsung cihazların en erken yılın üçüncü çeyreğinde bu güncellemeyi alacağını söyleyebiliriz.