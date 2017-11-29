Dictionary.com 2017'nin Kelimesini Seçti: Suç Ortağı!

2017 yılının kelimesi olarak, suç ortağı anlamına gelen “complicit”yi seçildi.

Dictionary.com, belli bir zamanda on binlerce insanın merak ederek araştırdığı kelimeleri yılın kelimesi olarak seçiyor. Sözlüğe göre, 2017 yılının kelimesi “suç ortağı” (complicit) oldu. Bu kelimenin sözlükte 2016 yılına oranla yüzde 300 daha fazla arandığını belirtiyor ve bu nedenle “yılın kelimesi” olarak belirlendiğini açıklıyor.

TRENDLERİ YANSITIYOR

Sözlük sitesi açıklamasında, bu kelimenin "sene boyunca politikadan ve haberlerden, çevresel meselelere, iş dünyasına, teknolojiye ve daha fazlasına kadar olan trendleri" yansıttığını belirtiyor.

2017'de bu kelimenin çevrim içi aramaları %300 artmış ancak tek seçilme kriteri bu da değil.

Teknoloji dünyası da bu sene yaşanan şüpheli olaylarla çeşitli suçlara ortak olma iddialarından muaf kalamadı. ABD seçimlerindeki Rusya ve Facebook bağlantısı, ABD Başkanı Trump’ın ülkesini Paris İklim Değişimi Anlaşması’ndan çıkarması ve giderek artan cinsel taciz hadiseleri. “Suç ortağı” bu durumlarla ilişkilendirilse de, aramalarda zirveye eriştiği nokta, ABD Başkanı’nın eşi Ivanka Trump’ın Nisan ayında CBS televizyon kanalında katıldığı bir programda, bu kelimenin anlamını bilmediğini açıklaması oldu. Bu tarihten sonra kelimenin sözlükte aranması patladı.