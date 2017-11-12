Yıllar Geçtikçe Bataryalar Ne Kadar Büyüdü?

Akıllı telefonlarda yıl geçtikçe bataryalar ne kadar ve nasıl büyüdü?

Mobil teknoloji ve akıllı telefonlar gün geçtikçe daha çarpıcı özelliklere sahip olmaya devam ediyor. Özellikle de 2000'lerin başlarından itibaren hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmaya cep telefonu olarak başlayıp akıllı telefonlara evrildiği bu süreçte, özellikler ve ihtiyaçlar arttıkça istediği enerji de artıyor. Bu anlamda zaten büyüyen ekranlar ve kasa boyutları da bol bol batarya için hacim oluşturuyor. Peki yıllar geçtikçe batarya boyutları ne kadar büyüdü?

GsmArena'nın 2000-2017 yılları arasında her yılın 50 popüler telefon modelleriyle yaptığı bu tablo gerçekten ilginç bir teknolojik gelişmeyi gözler önüne seriyor. Özellikle de lithium-ion bataryaların yıllar içerisinde gelişmesiyle, her ne kadar santimetreküp başına tutabildiği milamper enerjinin artmasına rağmen, yine de batarya boyutlarının da telefonların boyutlarına oranla büyümesi ilginç

"Santimetreküp başına miliamper değerleri yıla göre mavi çizgilerle gösterilmiş durumda, yeşil çizgide tablodaki yükselişi temsil ediyor"

Tabloda da açıkça görülebildiği gibi dünden bugüne bataryalar sadece boyut olarak büyümemiş, aynı zamanda santimetreküp başına barındırabildiği enerji miktarı da yıllar içinde artmış. Yine de 2017 yılına geldiğimizde ilginç bir düşüş gözleyebiliyoruz. Bunun sebebinin ise aslında son yıllarda çıkan akıllı telefonların, enerji optimizasyonlarının iyi yapılmış olması ve enerjiye olan ihtiyaçlarının azalması olarak yorumlanabileceği çok açık.

"iPhone X'un 'L' şeklinde bataryası. Bu durumun telefon üreticilerinin tembelliği olarak yorumlanıyor ve başka telefon üreticilerini de aynı tembelliğe itebileceği söyleniyor. Yani bu tip bir biçim yerine akıllı telefon üreticileri daha küçük bataryalar yapmaya odaklanmalı"

Fakat yine de grafikteki sürekli artış durumu devam edebilirse, GsmArena yetkilileri, bunun ileride benzer boyutta telefonlarda bataryanın daha az yer kaplama ihtimaline yol açacağı ve bu sayede akıllı telefonlarda daha çılgın özellikleri bir arada görebileceğimiz şeklinde yorumlamış. Yine de bu noktada Apple gibi bir şirketin iPhone X'da daha küçük bir batarya üretmeye çalışmak yerine iki bataryayı yan yana getirmesi, olumsuz bir hamle olarak değerlendirilmiş. Bakalım ileride daha ne boyutlarda bataryalar göreceğiz.