Gerek Türkiye'de gerekse de dünya üzerinde bazı ürünleri markayla özdeşleştirdik. Bugün sizlere doğru bildiğine inandığınız ama aslında yalnızca marka ismi olan 13 üründen bahsedeceğiz.

Günümüzde birçok marka, marka olmaktan çıkarak bizzat ürünün kendisi oldular. Gerek yabancı gerekse de yerli olarak sayacağımız bu markaların çoğunun marka olduğunu bile bilmediğinizi düşünüyoruz. Bakalım normal bir ürün ismi olarak bildiğimiz ama aslında bir markaya özel olan 13 markadan hangilerini biliyorsunuz.

Kot

Yabancı ülkelerde Blue Jean olarak bilinen kot pantolon ismi ülkemizde 1970’li yıllarda ortaya çıktı. Kot isimli bir marka, bu pantolonları Türkiye’de yayarak tüm ülkenin bu pantolonlara kot demesini sağladı.

Pimapen

Normalde bir marka ismi olan ve birçok farklı markanın benzer pencere tasarımları ürettiği bir dönemde Pimapen ismini çift camlı plastik pencerelerle benimsemiş durumdayız.

Hilti

Ustanız “Bir koşu hiltiyi getir” dediğinde ona bunun(gerçek Hilti markası değilse) Hilti değil darbeli matkap olduğunu yine de söylemeyin. Ama bilin yani.

Atari

Çocukluğumuzun muhteşem konsolu olan Atari, normalde bir marka. Yine de biz farklı markalar olmasına rağmen hepsine atari dedik. Olayı genç arkadaşlarımız için örneklersek, Xbox One’a PlayStation demek gibi bir şey oluyor.

Termos

Piknik çaysız olur mu? Bundan sonra çayınızı koyduğunuz termosunuzun aslında bir marka ismi olduğunu biliyorsunuz. Gerçek isminin ne olduğunu hala bilmiyoruz.

Rimel

Kadınların kirpikleri için kullandıkları rimel aslında bir marka adı. Gerçek ismi maskara olan bu ürüne de genellikle rimel diyoruz.

Oralet

Küçükken kahveye gittiğimizde bir oralet içmekten daha iyisi olamazdı. Biz de bu içecekleri oralet olarak aklımızda tuttuk. Eczacıbaşı’nın ürettiği içecek o kadar çok ünlendi ki, marka ismi ürünün yerini aldı.

Kola

Kola aslında Coco Cola’dan gelmektedir. Eskiden Pepsi’de kola ibaresi yer almıyordu, ancak insanlar Kola ismini o kadar fazla benimsediler ki bu tarz ürünlerin hepsi kola ismi ile çıkmaya başladı. Hatta bazı kişiler gazoza beyaz kola, Fanta’ya ise sarı kola diyorlar.

Jeep

Arazi araçlarına genellikle jeep diyoruz. Aslında bu tarz birçok marka bulunuyor. Yine de tüm 4x4’lere jeep demeye devam edeceğiz.

Nescafe

Nescafe’nin dışında birçok benzer markalar olmasına rağmen hepsine nescafe diyoruz. Sonuçta sütlü kahve de diyebilirdik.

Selpak

Yine bir Eczacıbaşı ürünü. Normalde mendil dememiz gerektiği zamanlarda “Bir selpağın var mı?” diyerek markayı iyice benimsedik.

Jakuzi

Bunun isminin Jakuzi olmasını anlıyoruz. Gerçek isminin “Hidromasajlı Küvet” olduğu düşünüldüğünde bu isimle daha bir marjinal olmuş. Ama neticede Jakuzi bir marka ismi.

Bankamatik

Hızlıca para çektiğimiz bu muhteşem cihazların ismi aslında bankamatik değil. Bu ismi kullanan tek banka İş Bankası. Yıllar içerisinde hepsine bankamatik demeye başladık. Normal ismi ise ATM.