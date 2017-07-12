Günümüzde birçok marka, marka olmaktan çıkarak bizzat ürünün kendisi oldular. Gerek yabancı gerekse de yerli olarak sayacağımız bu markaların çoğunun marka olduğunu bile bilmediğinizi düşünüyoruz. Bakalım normal bir ürün ismi olarak bildiğimiz ama aslında bir markaya özel olan 13 markadan hangilerini biliyorsunuz.
Kot
Yabancı ülkelerde Blue Jean olarak bilinen kot pantolon ismi ülkemizde 1970’li yıllarda ortaya çıktı. Kot isimli bir marka, bu pantolonları Türkiye’de yayarak tüm ülkenin bu pantolonlara kot demesini sağladı.
Pimapen
Normalde bir marka ismi olan ve birçok farklı markanın benzer pencere tasarımları ürettiği bir dönemde Pimapen ismini çift camlı plastik pencerelerle benimsemiş durumdayız.
Hilti
Ustanız “Bir koşu hiltiyi getir” dediğinde ona bunun(gerçek Hilti markası değilse) Hilti değil darbeli matkap olduğunu yine de söylemeyin. Ama bilin yani.
Atari
Çocukluğumuzun muhteşem konsolu olan Atari, normalde bir marka. Yine de biz farklı markalar olmasına rağmen hepsine atari dedik. Olayı genç arkadaşlarımız için örneklersek, Xbox One’a PlayStation demek gibi bir şey oluyor.
Termos
Piknik çaysız olur mu? Bundan sonra çayınızı koyduğunuz termosunuzun aslında bir marka ismi olduğunu biliyorsunuz. Gerçek isminin ne olduğunu hala bilmiyoruz.
Rimel
Kadınların kirpikleri için kullandıkları rimel aslında bir marka adı. Gerçek ismi maskara olan bu ürüne de genellikle rimel diyoruz.
Oralet
Küçükken kahveye gittiğimizde bir oralet içmekten daha iyisi olamazdı. Biz de bu içecekleri oralet olarak aklımızda tuttuk. Eczacıbaşı’nın ürettiği içecek o kadar çok ünlendi ki, marka ismi ürünün yerini aldı.
Kola
Kola aslında Coco Cola’dan gelmektedir. Eskiden Pepsi’de kola ibaresi yer almıyordu, ancak insanlar Kola ismini o kadar fazla benimsediler ki bu tarz ürünlerin hepsi kola ismi ile çıkmaya başladı. Hatta bazı kişiler gazoza beyaz kola, Fanta’ya ise sarı kola diyorlar.
Jeep
Arazi araçlarına genellikle jeep diyoruz. Aslında bu tarz birçok marka bulunuyor. Yine de tüm 4x4’lere jeep demeye devam edeceğiz.
Nescafe
Nescafe’nin dışında birçok benzer markalar olmasına rağmen hepsine nescafe diyoruz. Sonuçta sütlü kahve de diyebilirdik.
Selpak
Yine bir Eczacıbaşı ürünü. Normalde mendil dememiz gerektiği zamanlarda “Bir selpağın var mı?” diyerek markayı iyice benimsedik.
Jakuzi
Bunun isminin Jakuzi olmasını anlıyoruz. Gerçek isminin “Hidromasajlı Küvet” olduğu düşünüldüğünde bu isimle daha bir marjinal olmuş. Ama neticede Jakuzi bir marka ismi.
Bankamatik
Hızlıca para çektiğimiz bu muhteşem cihazların ismi aslında bankamatik değil. Bu ismi kullanan tek banka İş Bankası. Yıllar içerisinde hepsine bankamatik demeye başladık. Normal ismi ise ATM.