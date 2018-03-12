44 Yaşındaki Yang Dan’ın Yıllar İçinde Değişmeyen Değişimi

Çin’de 22 yıldır hava durumlarını sunan Yang Dan, gerçek yaşını göstermemesiyle günümüzün yeni fenomenleri arasındaki yerini aldı.

Çin’in Resmi devlet kanalı CCTV’de hava durumlarını sunan Yang Dan, bu sıralar Çin başta olmak üzere tüm dünyada yeni fenomen olma yolunda ilerliyor. Hava durumu spikerliği kariyerine 1996’da, yani 22 sene önce başlayan Dan, aradan geçen yıllar ona hiç uğramamış gibi, hatta daha da gençleşmeye başladığı görüntülerinden dolayı Benjamin Button’un Çin şubesi olarak anılıyor.

Güzel spikerin 1996’dan 2018’e kadar geçen 22 yıllık hava durumu spikerliğinin yıllar halinde listesi çıkarıldı. Her sene yaşadığı değişimleri gördüğümüz bu yıllık görsellerde çok önemli bir detay var. Bu kadın yaşlanmıyor, aksine gençleşiyor. 22 yaşında spikerliğe başlayan Dan şu anda 44 yaşında, ancak 2018’e girdiğimiz bu günlerde hala 20’li yaşlarda görünümü ile herkesi büyülüyor.

Çin’in resmi televizyon kanalında program sunduğu için yüz milyonlarca insanın gözleri önünde yaşanan bu garip olay, Yang Dan’ı uluslararası mecralarda ünlü etmeye yetti. Aşağıdaki görselleri gördüğünüzde, Yang Dan’ın bu üne neden kavuştuğunu muhtemelen anlayacaksınız.

(22 yaşında)

(26 yaşında)

(30 yaşında)

(36 yaşında)

(38 yaşında)

(41 yaşında)

(44 yaşında)