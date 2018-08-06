Yıllar öncesinden kalan albümlerinizdeki fotoğrafları dijital ortama aktarmanın çok kolay bir yolu var. Google'ın PhotoScan uygulaması, tam da bu iş için geliştirildi.

Android, iOS, Mac ve PC platformlarında kullanabileceğiniz Google Fotoğraflar, tüm fotoğraflarınızı tek bir yerde toplamak için en iyi alternatif. Sınırsız depolama alanı sayesinde mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunan uygulamaya eski, basılı fotoğraflarınızı yüklemenin de kolay bir yolu var.

Tüm basılı fotoğraflarınızı dijital ortama aktarmanın en kolay yolu, Google tarafından geliştirilen PhotoScan uygulamasını kullanmaktan geçiyor. Renk doğruluğu ve yansımaları engelleme konusunda makine öğrenimi teknolojisinden faydalanan uygulama, bu özellikleriyle mükemmel bir deneyim vadediyor.

Tüm fotoğraflarınızı dijital ortama aktardıktan sonra onları buluta yedeklemek istiyorsanız, yine Google tarafından geliştirilen 'Backup and Sync' uygulamasını kullanabilirsiniz. PC ve Mac sürümleri bulunan uygulamayı kullanmak için Google hesabınıza giriş yapmanız yeterli. Ardından uygulama, tüm dosyalarınızı Google Drive'a yükleyecek. Tabii nelerin yüklenip yüklenmeyeceğini ayarlama imkanı mevcut.

Google'ın bulut depolama konusunda sunduğu imkanlar oldukça kullanışlı. Son güncellemelerle beraber yapay zeka desteği de alan Google Fotoğraflar, fotoğraflarınızı saklamak için en iyi uygulamalardan biri. Çoklu platform desteğiyle tüm cihazlarınızla senkronize çalışan uygulama, sınırsız depolama imkanıyla öne çıkıyor.