Yıllar Sonra Açılmak Üzere Gizlenmiş, 8 Zaman Kapsülü!

Yıllar sonra açılmak üzere gizlenen ve gizlendiği tarihteki yaşamın nasıl olduğunu gösterecek birçok nesne bulunuyor. Sizler için en ünlü 10 zaman kapsülünü seçtik.

Zaman kapsülleri, bizi başka insanların yaşadığı dönemlere götürür. Belki de onların deneyimlerine en yakınını ancak bu sayede yaşayabiliriz. Kullandıkları eşyalara dokunarak, okudukları yazıları okuyarak, fotoğraflarına bakarak veya belki de 100 yıl sonrası için yazdıkları bir notu okuyarak onların çağındaymış gibi hissedebiliriz. İşte bu zaman kapsüllerinden en ünlü 8 tanesi ve hikayeleri!

8-Arslan Heykelinin İçinde Bulunan Zaman Kapsülü

Boston-Massachusetts’te, valilik binasının tepesindeki altın kaplama arslan heykelinin içinde bir zaman kapsülü olduğu olduğu dedikoduları yıllardır dönüyordu. Dedikoduya göre 1901 yılında yerleştirildiği söylenen nesnelerin bir şehir efsanesinden öteye geçmediği düşünülüyordu. 2014 Ekim’inde renovasyon için indirilen arslan heykeli için bu dedikoduların doğru olup olmadığı araştırıldı ve fiber optik kameralarla tarandı. Anlaşıldı ki, altın arslanın kafasının arka kısmında bir kutu vardı. Heykele zarar vermeden çıkarılan kutunun içinde; o güne dair birçok gazete küpürü, fotoğraf, kitap ve daha önceki orjinal tahta arslan heykelinin yapıldığı odunundan bir parça vardı.

7-Madame De Florian’nin Paris’teki Evi

1942 yılında Paris’teki evini Nazi işgali yüzünden terk etmek zorunda kalan Madame De Florian, ABD’de yaşıyordu. Bir daha hayatı boyunca eski evine dönmedi. 2010’da vefat ettikten sonra ailesi, annelerinin Paris’teki evinin kirasını 70 yıldır ödemekte olduğunu ve terk ettiği günden beri buraya hiçkimsenin elinin değmediğini farkettiler. Evin içinde milyon dolarlık sanat eserlerinden tuhaf eşyalara dek birçok eşya bulunuyordu.

6-Helyum İçin Gömülen Zaman Kapsülleri

1967 yılında Helyum elementinin bulunuşunun 100. yılı vesilesiyle, ABD’nin Teksas eyaletinde bir anıt dikildi. Bu anıtta, içinde farklı yıllarda açılmak üzere 4 adet zaman kapsülü bulunuyordu. Her birinin içinde kitaplar, dokümanlar ve 1968 yılındaki hayatı anlatan birçok nesne mevcut. Bunlardan ilki 25 yıl sonra, 1993 yılında açıldı. Diğerleri ise 50, 100 ve 1000 yıl sonra açılacaklar. 1000 yıl sonra açılacak zaman kapsülünün içinde 1967’de açılmış 10 dolarlık bir banka hesabı var. Bu para 2067’de, faiziyle 1.3 milyar dolar ediyor olacak.

5-Akıl Hastanesindeki Zaman Kapsülü

1958’de bir akıl hastanesi restore edilirken, çalışanlar bir kutu buldular. Bu kutuda, hastanenin ilk yapıldığı yıllarda çalışan psikiyatristlerin gelecekteki bilim insanlarına ilettikleri bir mesaj ve bazı belgeler vardı. Mesajda geçen cümlelerden biri “Yalnızca siz, gelecekteki bilim insanları; akıl hastalıklarını tedavi etmekte ne kadar ilerlediğimizi bilebilirsiniz.”

4-Harold Keith Davidson’un Zaman Kapsülü

Harold Keith Davidson isimli ABD’nin Nebraska eyaletinde ünlü olan bir kişi, torunlarına 1975’te hayatın nasıl olduğunu göstermek için bir zaman kapsülü tasarladı. 45 tonluk bir kasanın içine birçok nesne yerleştirdi. Tüm bunları yaparken küçük kızı yanındaydı. Söylediğine göre zaman kapsülünün içinde, bikiniden ayakkabıya dek 5000 adet eşya vardı. Hatta kızı, bu dev kasanın içinde bir adet hiç kullanılmamış Chevy Vega marka araba olduğunu dahi söylüyor.

3-MIT’nin Zaman Kapsülü

1957’de MIT’deki öğrenciler ve araştırmacılar, 2957’de açılacak bir zaman kapsülü yaptılar. İçine 1957’deki bozuk paradan gazete kupürlerine, penisilinden eletronik parçalara dek birçok eşya koydular ve bunu okul arazisine gömdüler. Geçtiğimiz yıllarda okul yönetimi bu araziye bir okul binası yapma kararı aldı. İnşaat işçileri, araziyi kazarken yanlışlıkla bu zaman kapsülünü kırdılar. Okul yönetimi ise camdan yapılmış bu kapsülü onurlandırmak için, camı onardı ve yeniden araziye gömülmesi kararını aldı.

2-Star Wars Zaman Kapsülü

1997’de Star Wars ekibi, filmle ilgili bazı nesnelerin olduğu tahmin edilen bir zaman kapsülü tasarladı ve bunu Usta Yoda heykeli olan Skywalker Ranch’e gömdü. George Lucas ise bu kapsül için bir açılış tarihi vermedi. Bu kapsülün, gömüldüğü günden itibaren 2000 yıl sonra burayı kazabilecek bir arkeolog için iyi bir hediye olduğunu belirtti.

1-Beyaz Saray’daki Zaman Kapsülü

Beyaz Saray ekibi tarafından hazırlanan ve 2000 yılında gömülen; nesneler, fikirler ve Amerikan halkının başarılarını anlatan cisimlerle dolu bir zaman kapsülü mevcut. 2100 yılında açılacak olan bu kapsül, içinde Ray Charles’ın gözlüğünden Neil Armstrong’un aya iniş yaptığı gözlüğe dek geniş bir koleksiyonu barındırıyor.