Yıllar Sonra Gelen Efsane İddia: Titanik Buzdağına Çarparak Değil, Yangın Sonucu Battı

Titanik’i inceleyen araştırmacılar, transatlantiğin buzdağına çarparak değil çıkan büyük bir yangın sonrası batmış olabileceğini iddia ediyorlar.

270 metre uzunluğunda ve 100 metre yüksekliğindeki Titanik, bundan 105 yıl önce batmış ve 1500’den fazla insanın ölümüne sebep olmuştu. Bu zamana kadar transatlantiğin batmasına sebep olarak buzdağına çarpması gösteriliyordu fakat araştırmacılar, yaptıkları incelemelerle bunun doğru olmayabileceğini düşünüyorlar. Araştırmalara göre Titanik, motorlarının bulunduğu kömür depolama bölümünde çıkan büyük bir yangın sonrası battı. Dümeni çalışmaz duruma gelen dev geminin daha sonra sürüklenerek buz dağına çarpıp battığı tezi üzerinde duruluyor.

İddiayı ortaya atan kişi ise 30 yıldan fazladır Titanik’i inceleyen gazeteci Senan Molony. Geminin suya indirilmeden önce elektrik mühendisleri tarafından çekilen fotoğraflarıyla enkaz halindeyken çekilen fotoğraflarını inceleyen Molony, enkazın sağ ön kısmında büyük bir yanık iziyle karşılaştığını söylüyor. Gazeteci, konuyla ilgili olarak "Buzdağının gövdeyi deldiği noktayı inceliyorduk. Tam da o noktada büyük yanık izleri olduğunu fark ettik. İçeride çıkan bir yangın, buz dağının çarptığı noktayı zayıflatmış olabilir" ifadelerini kullanıyor. Burada çıkan yangının 3 hafta boyunca yavaş yavaş ilerlediği tahmin ediliyor. Titanik’in yola çıkmadan kazan dairesinin hemen yan tarafında bulunan kömür deposunda büyük bir yangın çıkmış, 12 kişilik ekip bu yangını zorlukla söndürebilmişti. Titanik’i yapan şirketin başkanı olan Joseph Bruce Ismay’ın da yolculara bu yangınla ilgili bir şey söylememesi için mürettebatı uyardığı ifade ediliyor.

Molony, son olarak "Titanic'in batışı hep bir kaza olarak lanse edildi. Bu hikaye dev bir geminin buzdağına çarpasından ibaret değil. Pek çok sebebin bir araya gelmesiyle büyük bir trajedi yaşandı: Yangın, buz ve sorumsuzluk" ifadelerini kullanıyor.