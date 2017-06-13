Ubisoft'un yıllardan beri unutulan efsane oyunu Beyond Good & Evil'ın 2. oyunu için bir fragman yayınlandı. Yeni fragman, E3 2017'de duyurulan en güzel oyunlardan birisi oldu.

İlk oyunu 2003 yılında çıkan Beyond Good & Evil’in uzun zamandır beklenen ikinci oyununun fragmanı yayınlandı. Ubisoft’un konferansında duyurulan yeni oyun, E3 2017’nin en güzel duyurularından birisi oldu. Gelecekte geçen teması ve başarılı karakterleri ile beraber çok sağlam bir oyun olacak Beyond Good & Evil 2, ilk oyundan sonra yepyeni karakterle gelmeyi tercih etti.

Ubisoft, oyun hakkında yaptığı açıklamada açıklamada;

“Ubisoft’un en sevilen oyunlarından birisinin devamında Sistem 3’e gideceksiniz. Özgürlük için yıldızlar arasında kendi kaderini belirleyecek mücadeleler edecek, çarpıcı yeni güneş sisteminde unutulmaz karakterlerle birlikte savaşacaksınız. Macera oyunu oynamak için kendiniz ve arkadaşlarınızla engin ve kesintisiz bir çevrimiçi oyun oynayabilirsiniz.

Beyond Good & Evil 2, kültleşmiş klasik oyunun peşinden giderek oyunculara bambaşka kültürlere sahip bir dünya tanıtacak. Devasa bir evrende oynanan Beyond Good & Evil 2, bol dekorun bulunduğu ve hikayesiyle dramı iliklerinize kadar işletecek bir devam oyunu. Space Monkey programı sayesinde Ubisoft Montpellier ve fanlar oyunu birlikte geliştiriyor." ifadelerini kullandı.

2003’te çıkan oyunun ardından yeni oyunun 2008 senesinde geleceğini açıklayan Ubisoft, son oyunun fragmanını duyurunun üzerinden 9 sene geçtikten sonra yayınladı. Fragman yayınlanmasına rağmen, yeni oyunun ne zaman ve hangi platformlara çıkacağı hakkında bir açıklama yapılmadı.

Oyun hakkında yeni bilgiler geldikçe sizleri haberdar etmeye çalışacağız.