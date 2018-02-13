Oğlum bak git videosu ile yıllar önce ülkenin en büyük viral videolarından birinin sahibi olan Yasin Karaaslan, kendisi ve olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Aradan geçen yıllarda oldukça değişen Karaaslan, yaptıklarının bir hata olduğunu söyledi.

Günümüzden 6 yıl kadar önceydi, internete bir video düştü ve kısa sürede neredeyse tüm ülke tarafından izlendi. Videonun bir adı ya da başlığı yoktu. Fakat ‘oğlum bak git’ desem muhtemelen hepiniz hatırlarsınız.

Aradan onca geçen zamana rağmen muhtemelen videoyu hepiniz hatırlıyorsunuzdur. 16 yaşında bir çocuk ile ondan yaşça oldukça büyük bir belediye işçisi tartışıyordu. Kemerini çıkararak belediye işçisini tehdit eden çocuğa işçi ‘oğlum bak git’ diyip duruyordu ki adamın da sabrı sona eriyor ve elindeki süpürgeyle çocuğa vuruyordu.

Az önce aslan kesilen genç, süpürgeyi sırtına yiyince ‘tamam, tamam’ diyerek ağlayarak kaçmaya çalışıyor, tüm bu olanlar da çocuğun arkadaşı tarafından videoya çekiliyordu. Yıllar geçti ve o çocuk büyüdü, yaptıklarından pişman bir şekilde...

Oğlum bak git videosundaki ‘gitmeyen’ çocuk Yasin Karaaslan, artık 22 yaşında. Şu an olsa böyle davranmayacağını belirten Karaaslan, ‘’Videodan sonra beni yolda görüp fotoğraf çektirmek isteyenler oldu. Olaydan sonra 2 kez Selçuk abiyle yolda karşılaştık. Aramızda elbette ki bir kırgınlık var. Bakışıyorduk ama hiç konuşmadık. Çocukken yaptığım bir hataydı, bir daha asla yapmam. Şu an aynı olay başıma gelecek olsa konuşarak sorunu çözmeye çalışırım.’’ dedi.

Video her ne kadar unutulmuş olsa da Karaaslan’ın yüzü unutulmamış gibi görünüyor. Zira iş arkadaşları Karaaslan’a hala her fırsatta takılıyorlarmış, ‘’Fabrikada çalışıyorum. İş yerinde sürekli bu konuyla ilgili şaka yapıyorlar. Beni gören ‘Oğlum bak git’ diyor. Arada sırada tekrar videoyu açıp izliyorum. Kendime çok gülüyorum.’’