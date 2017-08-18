Yıllarca Oyununu Oynadığımız Mario Kart Gerçek Oldu!

Super Mario'nun efsane oyunlarından Mario Kart gerçek oldu. 1.600 metre uzunluğunda pistle muhteşem bir maceraya atılacaksınız.

Super Mario’nun en çok sevilen oyunlarından birisi olan Mario Kart’ın gerçek olmasını ister miydiniz? Kuzey Amerika’da bulunan Niagara Şelalesi'nin hemen yanına kurulan yeni Mario Kart pisti, yıllarca oynadığınız oyunu gerçeğe dönüştürecek.

Tıpkı gerçek oyunda olduğu gibi tırmanma rampaları, keskin virajlar ve güzel yokuşları ile sizi bir oyunun içindeymiş gibi hissettirecek yeni pist, Niagara Şelalesi'nin 2018 sezonu için hazırlanıyor.

1 mil uzunluğunda 4 katlı ahşap bir parkur olarak tasarlanan Mario Kart pistine arkadaşlarınızla gidebilir ve yıllarca oyunda yaptığınız mücadeleyi gerçek arenaya taşıyabilirsiniz.

Henüz tam olarak tamamlanmayan pistin 2018 Niagara sezonuna kadar bitirileceği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Mario kart pisti, tamamlandığı zaman Kuzey Amerika’nın en büyük parklarından biri olmakla birlikte turistleri de çeken bir nokta olacak.

Niagara Şelaleri, her sene milyonlarca insanın görmeye geldiği bir bölge. Mario Kart pisti ile birlikte 4D sinema, simülatör noktaları ve zombi sergisi ile birlikte daha çok kişiye hitap ettirilecek mekana olur da bir gün yolunuz düşerse, Mario Kart tecrübesini yaşamadan gelmemenizi tavsiye ediyoruz.