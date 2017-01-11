Yıllardır Beklediğimiz Tavsiye: Sınavdan Önce Son Ana Kadar Çalışmak Yerine Uyuyun

Singapur'da yapılan araştırmalar sonucunda sınava kadar her dakika çalışmak yerine sınavdan önce uyumanın daha etkili olacağı açıklandı.

Eğer yarın çok önemli bir sınavınız varsa ve bir süredir çalışıyorsanız yine de kalan vaktinizi de değerlendirerek daha çok çalışmak istiyor, bunun sizin için daha faydalı olacağını düşünüyor olabilirsiniz ancak araştırmalar hiç de öyle göstermiyor.

Singapur'daki Duke-NUS Tıp Okulu'nda 72 gönüllü öğrenci üzerinde yapılan deney ve gözlemlere bağlı olarak bir araştırma gerçekleştirildi. Araştırma sonucunda uzmanlar, insanların beyninin uyurken bildiklerini daha iyi değerlendirdiğini ve uykunun hafızayı güçlendirdiği sonucuna ulaştıklarını söyledi. Buradan da öğrenciler için sınavlarda son ana kadar çalışmak yerine sınav öncesinde dinlenin mesajı çıktı. Uzmanlara göre öğrenciler eğer sınavdan önce kısa bir şekerleme yaparlarsa, uyandıklarında zihinlerini daha iyi toparlayabilirler.

Tabii yine de bu daha önce sınava hiç çalışmadıysanız sınav öncesi uyuduğunuzda size faydası olacağı anlamına gelmiyor. Eğer daha önce sınava hiç çalışmadıysanız sonuna kadar ne koparabilirseniz abanın ki dersten kalmayın. :) Ancak düzenli çalışan, küçük tekrarlar yapan ya da sınava yönelik olsa bile bir süredir çalışan bir öğrenciyseniz bu tavsiyeyi dikkate alabilirsiniz.