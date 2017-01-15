Bilim İnsanları Hücreleri Gençleştirme Yöntemiyle Canlıların Ömrünü Uzatmayı Başardı

Bilim kurgu filmlerinden masallara kadar insanlığın hayalini kurduğu hücreleri gençleştiren iksir, bilimsel çalışmalarla gerçeğe dönüştürüldü.

Uzun yıllardır insanların hayalini kurduğu, bilim kurgu filmlerine konu olan ve çirkin yaşlı cadıyı gençleştiren gençlik iksirlerinin gerçekte olup olamayacağı ile ilgili bir süredir yürütülen bilmsel çalışmalarda önemli bir sonuca ulaşıldı.

Salk Biyoloji Çalışmaları Ensitisü'nde görev alan bilim insanları uzun uğraşlar sonucunda yaşlanan hücreleri yeniden programla tekniğini uygulayarak pluripotent kök hücre yapmayı başardılar.

Deneyi tabikide insanlardan önce fareler üzerinde gerçekleştiren bilimciler deney farelerinin ömrünü yüzde 30 oranında uzatmayı başarabildi. Pluripotent kök hücreler, istendiği durumda normal hücrelere dönüştürülebiliyor. Bu sayede yaşlılıkta görülen çoğu etki ortadan kaldırılabiliyor.

Böylelikle bu yöntem sayesinde hücreler gençleştiriliyor ve hücrelerin yaşama ömrü arttırılabiliyor ancak bu yöntemin fiziksel görünüşe etkisinin olup olmayacağı konusunda bir şey söylemek için henüz erken.