Bu Görseller, Gerçek Kara Deliklere Ait Değiller!

Kara delikleri tanımlarken ya da bu konuyla ilgili bir haber yaptığımızda kullandığımız görseller, bunların sanki birer gerçek kara delikmiş gibi algılanmasını sağladı. Böyle bir tasvirin ortaya çıkmasına neden olan şey, bu zamana kadar bir kara deliğin fotoğrafının çekilmemesiydi.

Uzay, bilinmezliklerle dolu ve devasa büyüklükte bir yer. Bunlar arasında bizim gezegenimiz gibi dost canlısı gök cisimleri varken, güneşimiz gibi yok etmekle hayat vermeyi aynı anda gerçekleştiren gök cisimleri de yer alıyor. Ancak bildiğimiz bir şey varsa, şu ana kadar uzayda gördüğümüz en tehlikeli gök cisimlerinden birisi kara delikler. Aslında onları görmedik bile. Hiçbir şeyin etki edemediği ışığı bile kendi içine hapseden kara delikler, bilim insanlarına göre uzayın yırtılması sonucu oluşan bir boşluk.

Geçtiğimiz gün paylaştığımız haberde bilim insanlarının, bir kara deliğin fotoğrafını çekmek için Dünya'yı bir teleskoba çevirdiklerinden bahsetmiştik. Event Horizon Telescope ismi ile anılan Dünya ölçüsünde ve Dünya üzerindeki uyduların birleşimi ile oluşturulmuş teleskop, galaksimizin merkezinde yer alan Sagittarius A isimli süper kütleli kara deliğin fotoğrafını çekmek için birleşti. Uydular, galaksimizin merkezinden çıkan radyo dalgalarını kaydetti, şimdi sırada bu dalgaları görsele çevirecek süper bilgisayarların işlemlerini yapmasını beklemek. Bilim insanlarına göre 2017 bitmeden bilgisayarlar hesaplamalarını bitirecekler.

Anlayacağınız Google’a kara delik diye yazdığımızda çıkan hiçbir görsel, gerçek bir kara deliğin görseli değil. Bugün sizlere, kara delik diye bilinen ama aslında kara delik olmayan görselleri göstereceğiz. Ayrıca belirtmekte fayda var, Interstaller(Yıldızlararası) filmini izleyenler bilirler ki filmde bir kara delik yer alıyor. Bu kara delik, bilim insanlarının gerçek bir kara deliğe en yakın olduğunu düşündüğü görsel biçimi. Hatta birçok bilim insanı Sagittarius A’nın görselinin filmdeki kara deliğe benzeyeceğini düşünüyor.

Yıldızlararası filminde yer alan kara delik görseli(yukarıda). Bilim insanları gerçek kara deliğe en yakın görsel olarak nitelendiriyor.

Bu bir kara delik değil. Kara deliğin nasıl görülebileceği ve ışığı hangi oranlarda bükebileceğini gösteren bilgisayar tarafından oluşturulmuş görseldir.

Bu bir kara delik değil. Bir sanatçının kara deliklerin nasıl görünebileceğini ve yerçekimini etrafındaki ışığı nasıl bozabileceğinin bilgisayar tarafından oluşturulmuş görüntüsüdür.

Bu da bir kara delik değil. Bir sanatçı tarafından, karadeliğin yerçekimi tarafından koparılan, yörüngedeki maddenin yaydığı enerji ile ilgili tasvirdir.

Bu da bir kara delik fotoğrafı değil. Photoshop'ta kara deliği tasvir etmek için yapılmış bir görsel.

Bu fotoğraf kara deliğin fotoğrafı değil. 2002 yapımı korku filmi The Ring'den bir zil. :)