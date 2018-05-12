Sonunda Mısır Piramitlerinin Arkasında Yatan Sır Çözüldü

Muhtemelen hepimizin bildiği Mısır Piramitleri, görkemli görünüşleri ve haşmetli taşlarıyla bize merak uyandırıyor. Peki şimdi bile yapımı güç olan bu piramitler, o zamanın şartlarında nasıl yapılmışlardı?

Uzun araştırmalara konu olan ve gizemini koruyan Mısır Piramitleri, kesinlikle dönemin başyapıtları arasındadır. Hala milyonlarca turistin akın ettiği bu eser, zamanın şartları göz önüne alındığında bizleri kendine çekiyor. Konuyu etraflıca ele alan arkeologlar, inşa edilmesinin üzerinden 4000 yıl geçtiği belirtilen Giza’nın Büyük Pirami’nin arkasında yatan sır perdesini araladılar.

Açıkçası Eski Mısır döneminde 170.000 tonluk kayaları kaldırabilmenin pek de mantıklı bir yolu görünmüyordu. Bu yüzdendir ki Mısır Piramitleri, inşa süreçleri ve sonrasıyla ilgili büyük bir gizemin odağı oldular. Konu hakkında konuşan tarihçiler, dönemde bu yapıları köle ordularının inşa ettiğini ve araç olarak tekneleri kullandıklarını savunuyorlardı. Ancak yöntem her ne olursa olsun eserler, Dünyanın Yedi Harikası’nın içinde yer alıyor ve kullanılan kayalar Giza’dan sekiz mil uzaklıkta bulunuyordu.

Tarihçilerin savunduğu gibi piramitlerin kenarına suyolu kurulmuş olsa dahi, piramitleri oluşturmak bir hayli zorlu olmuştur. Diğer yandan durum öylesine ilgi çekiciydi ki, Pierre Tallet isimli arkeolog hayatının son dört yılını bu konuyu araştırarak harcamıştı.

Araştırmaları sonucu Tallet, Mısırlıların Nil Nehri’ne kazınmış kanalları gezinmek için kullandıklarını ve kireç bloklarını Kahire’nin hemen dışındaki piramidin alalına getirdiklerini ifade etti. Taşların taşındığı botlar, kalın hatlar ile birbirine bağlıydı ve gemiler kayayı yakındaki bir limana getirmişlerdi. Sonrasında ise işçiler taşları şantiyeye taşımışlardı. Toplamda 20 yıl süren bu inşaat çalışmasında 2.3 milyon devasa taş kullanıldı ve ortaya, günümüze kadar gelen tarihi eserler kaldı.