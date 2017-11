Yıllardır Özlemle Beklenen Call of Duty WWII Sonunda Çıktı

Yıllardır yeni bir 2. Dünya Savaşı temalı Call of Duty oyunu bekleyen oyuncuların istediği sonunda oldu.

Call of Duty oyuncuları yıllardan beri Activision’a oyunların yeniden İkinci Dünya Savaşı’nı konu almasını istediklerini söylüyorlardı. Son yıllarda iyiden iyiye gelecek temasını benimseyen Activision ise bir süredir bu insanları pek dinlemiyordu. Geçen sene gelen ağır eleştirinin ardından yeniden İkinci Dünya Savaşı’na odaklanacağını duyuran firma, herkeste büyük bir sevinç yaratmıştı. Call of Duty: World War II ismiyle duyurulan oyun, nihayet bugün PC, PS4 ve Xbox One kullanıcıları için yayınlandı.

Dünyanın en şiddetli çatışmaların yaşandığı bir atmosferi, yeni oyun mekanikleri ile bir kez daha karşımıza getiren Activision, yeni savaş modları ve elbette korkunç Nazi zombi modu ile oyuncuları memnun etmeyi hedefliyor. Son yıllarda olduğu gibi multiplayera odaklanacak Activision, buna rağmen son derece ilgi çekici bir senaryo modu hazırlamış gibi duruyor.

Geçen sene Battlefield 1’in yaptığı ters köşeyle sarsılan Activision, bu sene dersine çalışmış bir şekilde geliyor. Oyuncular şu anda oyunu satın alarak deneyimleyebilir. En kısa sürede Call of Duty WW2 için yeni inceleme puanları ortaya çıkacaktır.

Call of Duty WW2’ye sahip olmak istiyorsanız aşağıdaki listeden oyunun fiyatını öğrenebilir ve satın alabilirsiniz.

PS4 – 254 TL

Xbox One – 253,50 TL

PC – 209 TL