Yılların Efsanesi Atari’den Yeni Oyun Konsolu Geliyor!

Atari’nin Ataribox adında yeni bir ürün geliştirdiğine yönelik söylentiler netlik kazandı. Yakında duyurulması beklenen cihaz için bir video yayınlandı.

Ataribox projesi için hazırlanan internet sitesi yayına başladı ve ürünün ilk resmi videosu elimize ulaştı. Şirketin nostalji kokan havasını tasarımında taşıdığı modern konsol, ahşap ve plastik gövde ile şık çizgilere sahip olacak gibi gözüküyor. Ürün hakkında daha fazla bilgi verilmemesinin yanı sıra, söz konusu internet sitesi resmi Atari kaynaklarıyla ilgili hiç bir bağlantı içermiyor.

Ancak internet sitesinin ziyaretçileri sitenin neredeyse sahte olabilecek kadar kötü bir tasarıma sahip olduğunu söyleyince, Atari’nin bir temsilcisi çıkan haberleri doğruladı. Duyuru için net bir tarihe işaret edilmese de önümüzdeki yılın ilk aylarında tüm ayrıntılarıyla görmeyi bekliyoruz. Aradan geçen onca zaman sonra böyle bir haber almak, oyun severleri epey duygulandırdı.

İşte o uzun yıllar boyunca oyun donanımı konusunda sessiz sedasız çalışmalarına devam eden Atari sadece yazılım geliştirmiş ve birkaç oyun yayınlamıştı. Böyle bir projenin özel yapımlara ihtiyacı olacağı aşikar. Nitekim ilk Atari’lere taktığımız 999 oyunlu kasetleri tekrar kullanmak zor olur. Firmanın bu noktada Ataribox adını da lisansladığını belirtelim ve çok büyük ihtimalle ana akım konsol üreticileri üzerinde toplanan dikkatler, Ataribox ile uygun bir zamanda dağıtılacaktır.

Bakalım yılların efsanesi Atari, nasıl bir konsolla gelece ve çetin rekabete nasıl dahil olacak? Heyecanla ve merakla bekliyoruz, takipte kalın :)