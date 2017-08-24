Yılların Eskitemediği Windows 95 Bugün 22 Yaşında!

22 yıl önce bugün hayata geçen Microsoft'un Windows 95 işletim sistemi, aradan yıllar geçmesine rağmen hala bazı tekil kullanıcılar, ve hatta devlet daireleri tarafından kullanılıyor.

1995 yılında bugün, Microsoft, Windows 95’i yayınlamıştı. Firma için önemli bir andı. Bu nedenle Rolling Stones’a 3 milyon dolar ödeme yaparak, yeni devrimsel işletim sisteminin pazarlama kampanyasında kullanmak üzere ‘Start Me Up’ şarkısının kullanım hakkını almıştı.

Ve Windows 95 sadece ilk yılda 40 milyon satarak, büyük bir ticari başarı göstermişti. Tek sorun, 20 yıl sonra bazılarının hala 95'i 'Shut Down' yapamamış olması.

Hollanda’lı güvenlik araştırmacısı Victor Gevers ile Windows 95’in 2017’deki yaygınlığı üzerine yapılan bir konuşmada, internet üzerinden erişilebilir sadece yedi makinenin olduğunu ve bunların hepsinin de Taiwan’da bulunduklarını söyledi.

Bunlardan bir tanesini deneme imkanı bulan araştırmacılar, makinenin gerçekten Windows 95 üzerinde çalışan bir sunucu olduğunu doğruladılar. Bu makine, NSA’in yaptığı hackleme aracı olan DoublePulsar’ın saldırısına uğramış bir makineydi.

Windows 95’in en son 2001 yılı Aralık ayında güncelleme aldığını düşünecek olursak, yüzlerce, hatta belki de binlerce güvenlik açığıyla karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz.

Söz konusu yedi adet sunucu, sadece buz dağının görünen bölümüydü. Araştırmacıya göre dünya çapında kullanılan daha fazla sayıda Windows 95 makinesi var.

Bu makineler geçmişten kalan ya da ihtiyaç fazlası, firewall arkasında çalışan sistemler, ya da tekil makineler olabilir. Hatta internet bağlantıları bile olmayabilir.

Bu sistemlerin günümüzde kullanımları masraflı olduğu için pek sık rastlanmıyor. Zira sistem üzerinde çalışan kritik yazılımlar sadece belirli koşullar altında çalışıyorlar.

Biliyoruz ki bir çokları Amerika Birleşik Devletleri ordusunun 2015 yılında Windows 95 için 601 milyar dolar bütçe ayırmış olmasına şaşıracak.

Softpedia’nın 2017 yılı Nisan ayında yayınladığı bir habere göre Pentagon’daki kontrol sistemlerinin %75’i Windows XP ya da uzun süre önce kullanımdan kalkan diğer sistemler üzerinde çalışıyorlar.

Bir Pentagon yetkilisi yaptığı açıklamada “Bu sistemlerin bir çoğu hala Windows 95 ya da 98 üzerinde çalışıyorlar ama sorun yok, zira internete bağlı değiller” demişti.

Yazılım ölmez, sadece saklanır

Günümüzde bile Windows 95’le ilgili Quora ya da Stack Overflow’da ara sıra sorular sorulduğunu görebilirsiniz. Hatta yarı aktif bir Windows 95 subreddit grubu bile var. Bu grupta bir kişi Gmail’i, Outlook 97’de çalıştırmakla övünüyordu. Bir diğeri ise işletim sisteminin grafiklerini ayarlamanın zorluğundan yakınıyordu.

Fakat bu insanlar aykırı insanlar. Bir çok tüketiciye göre Windows 95 uzun zaman önce öldü. Tarih öncesi, büsbütün unutulmuş bir bilgisayar çağına aitti Windows 95.

İnsanlar Windows 95’i düşündüklerinde, nasıl bir şey olduğu konusunda meraka kapılmaları kaçınılmaz. Birileri Windows 95’i tarayıcıda çalışacak şekilde tasarladıklarında gülmüştük. Emektar işletim sistemi Samsung Gear Live üzerinde çalışacak şekilde tasarlandığında da benzeri bir kahkaha fırtınası kopmuştu.

Hatta bazıları bir video hazırlamışlardı. Bu videoda Windows 95, Z jenerasyonundan bir çok kişiye gösteriliyordu. Öyle ki bir tanesi Windows 95’in yapılan ilk bilgisayar olduğu şakasına donakalarak tepki vermişti.

Fakat bunların hiç birinin önemi yok zira Windows 95 yaşamaya devam edecek. Şu var ki biz farkına varmayacağız. Bankaların, ofislerin, fabrikaların arka odalarında, sessizce çalışmaya devam edecekler.

Ve bu durum inanılmaz derecede gergin bir ipin üzerinde yürüyen, firmanın işletmeye dönük ihtiyaçlarını dengelemeye çalışan CISO’ların, CIO’ların ve güvenlik profesyonellerinin başını ağrıtmaya devam edecek. Zira bu makineler saatli bir bombanın teknolojik düzlemdeki karşılığı gibiler.