Android’in varlığından bu yana hizmet veren üçüncü parti klavye uygulaması Swype’nin yapımcısı Nuance, artık uygulamanın geliştirilmeyeceğini duyurdu ve desteğin sonlandırıldığını bildirdi.

Akıllı telefon kullanımları özellikle de Android cephesinde fazlasıyla özelleştirilebilir bir yapıya sahip. Mobil işletim sisteminin köklerinden bu yana gelen süreçte her zaman özelleştirilebilir olan parça ise klavyeydi. Google Play Store üzerinde bulunan ve klavyeye farklı amaçlar yükleyen sayısız uygulama var. Swype ise uzun süre Android kullanıcılarının yeni bir cihaz aldıklarında yükledikleri ilk uygulamalardan birisi olmuştur.

Reddit geliştiricileri, Swype uygulamasıyla ilgili aldıkları hata mesajlarını yapımcısı Nuance şirketine bildiriyorlardı. Ancak geliştiriciler son bildirimlerinde şu cevabı aldılar:

Nuance artık Android için Swype ve Dragon klavyelerini güncellemiyor. Doğrudan klavye uygulaması sunmayı bıraktığımız için üzgünüz, ancak bu değişiklik, yapay zeka çözümleri ile işletmelerle kuracağımız iş birliği için gerekliydi.

Dragon, Nuance’ın 2013 yılında Swype yanına eklediği üçüncü parti sesle yazma uygulamasıydı. Swype ile birlikte Dragon da raftan kaldırıldı. Play Store üzerinde hala binlerce klavye uygulaması var ve bu uygulamaların atası olan Swype artık güncelleme desteği almayacak ve zamanla Google tarafından çöp kutusuna alınacak.

Peki siz hangi klavye uygulamasını kullanıyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz, takipte kalın :)