LG’nin önümüzdeki ay duyurması beklenen LG G7’nin yonga setinin Snapdragon 835 olacağı iddia edildi. Geçen sene LG G6’da yaşanan sıkıntılı sürecin G7’de de yaşandığı düşünülüyor.

LG’nin geçen sene yaşadığı en büyük sıkıntı, amiral gemisi olarak tanıtılan LG G6’nın bir önceki senenin yonga seti olan Snapdragon 821 ile gelmesi olarak gösteriliyordu. Şirket, bu kötü olayın ardından Snapdragon ile önceden anlaştığı ve 2018’de tanıtılan telefonlarda en güncel yonga seti olacağı ile ilgili açıklamalar yer alıyordu.

Bu açıklamalar LG takipçilerini mutlu etmiş olsa da takipçilerimizi sinirlendirebilir. Çünkü ortaya çıkan yeni iddialara göre LG G7’de, bir önceki senenin yonga seti olan Snapdragon 835 bulunacak. Samsung, Huawei gibi pek çok üreticinin Snapdragon 845 yonga seti ile telefonları çıkaracağı beklendiği için LG’nin bir önceki senenin yonga setiyle telefonu çıkarması, geçen seneye nazaran çok daha büyük sonuçlar doğurabilir.

LG UK, G7’lerde Quick Charge 4.0 teknolojisi bulunacağını açıklamıştı. Snapdragon 835’le çıkan telefonlarda Quick Charge 4.0 olduğu düşünülürse telefon, muhtemelen yonga seti olarak Snapdragon 835’i kullanacaktır. Buna rağmen bu bilgi tek başına G7’de Snapdragon 835 olacağını ispatlamıyor. Hem 835 hem de 845, 10nm’lik mimariyle üretildikleri için bu tarz teknolojiler her iki yonga setinde de bulunabilir.

LG G7, Samsung Galaxy S9 gibi telefonların MWC 2018’de tanıtılması bekleniyor. Peki, LG G7’de Snapdragon 835 yonga seti bulunursa şirketi ne gibi bir süreç bekler? Yorumlarınızı bekliyorum.