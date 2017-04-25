iPhone 7S ve iPhone 8'in Satışa Çıkış Tarihleri Ertelendi

Apple'ın üretim bandında çeşitli sorunlar yaşandığı iddia ediliyordu. Söylentiler gerçekliği yansıtıyorsa yıllardır süren alışkanlık bu yıl değişebilir ve yeni amiral gemisi cihazların piyasaya sürülüşü birkaç ay gecikebilir.

Ming-Chi Kuo, akıllı telefon dünyasının önde gelen uzmanlardan biri. Ming-Chi Kuo'nun özellikle Apple ve Samsung hakkındaki tahminleri çok büyük oranda doğruyu yansıtıyor. Ne var ki ünlü KGI analisti, Apple cephesinden iyi haberler getirmedi.

Kuo, Apple'ın amiral gemilerinin satışa çıkış tarihinin birkaç ay gecikmeli olacağını savunuyor. Ünlü analist, cihazların satış tarihinin Ağustos veya Eylül ayında değil, Kasım ayı civarında gerçekleşeceğini öngörüyor. Problemin temeli üretim bandında Apple, sızan pek çok dedikoduya göre ısınma problemlerinin üstesinden gelebilmiş değil.

Eğer durum analistin öngördüğü gibi gerçekleşirse, Amerikalı şirketin 2017 hedefleri ciddi anlamda zarar görebilir. Üstelik tüketiciler, Apple'ın en büyük rakibi Samsung'un Galaxy S8 modeline daha uzun süre maruz kalabilirler. Bunlara ek olarak Pixel 2 gibi kayda değer bir rakip de Ekim ayında satışa sunuluyor, yani bilişim devinin elini çabuk tutması şart.