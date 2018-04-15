JPEG'in Geliştiricilerinden JPEG XS, Yakında Geliyor

Çoğunuzun bildiği gibi JPEG, dijital görüntüleri sıkıştırmak için kullanılan standart formata verilen isim. Yakında, JPEG'in geliştiricileri, JPEG XS'yi piyasaya sürecek.

JPEG uzatmasını zaten hepimiz biliyoruz. Bu yeni format önceki JPEG formatına hiç de benzemiyor. JPEG XS, dijital görüntülerin indirilmesine yardımcı olmak için video ve VR için özel olarak oluşturuldu. Joint Photographic Experts Group geçen hafta yaptığı bir duyuruda, bu yeni JPEG formatının, eski formatta olan gecikme nedeniyle VR görüntülerinin daha az mide bulantısına sebep olacağını söyledi.

VR gözlükleri takarken midelerine bulanan kullanıcılar, başlarını hareket ettirdiklerinde geçen süre içinde, bu görüntüler değişime anında kadar tepki verecek. Bu teknoloji, düşük gecikmeli görüntüler sunmanın yanı sıra, JPEG'den daha verimli olacak. Çünkü yeni JPEG formatı daha basit ve daha hızlı olsa da, daha yüksek kaliteli görüntülerin sıkıştırılmış dosyalar haline gelmesini sağlarken, sıradan JPEG tarafından oluşturulanlardan daha büyük dosyalar oluşturacak ancak bu sorun değil, çünkü bu dosyalar depolanmak için değil aktarılmak için tasarlandı.

Gelecekte akıllı telefonlardaki JPEG XS formatı, VR ve AR'de, gelecek nesil 5G bağlantılarını geliştirmek gib bolca kullanım alanına sahip olacak. Yeni formatı başlatmak için gereken tek şey, Uluslararası Standartlar Örgütü'ne (ISO) üye olan ülkelerin onayı. Peki, sizin JPEG XS hakkında fikirleriniz nedir?