Yine Kursağımızda Kaldı: YÖK, ‘Üniversitelere Sınavsız Giriş’ Haberini Yalanladı

Hürriyet’in yayınladığı ve bizim de kendilerini kaynak olarak gösterdiğimiz üniversitelere sınavsız giriş haberi, YÖK tarafından yalanlandı.

Sabah paylaştığımız ve kaynağını Hürriyet’ten elde ettiğimiz haberimizde, üniversitelere sınavsız olarak girilebileceğinden ve söz konusu sistemin muhtemelen 2018 yılından itibaren uygulanacağından bahsetmiştik. YÖK, bu haber üzerine bir açıklamada bulundu. Kurum, üniversiteye giriş sistemine yönelik herhangi bir çalışma yapmadıklarını, ayrıca başka bir bakanlıkla da görüşmede bulunmadıklarını açıkladı.

Sınavlar öncesi bu tür haberlerin adayların üzerinde olumsuz etki yaratmaktan başka bir işe yaramadığını belirten YÖK, öğrencilerin yükseköğretim sistemine girişle alakalı olarak yalnızca kendilerinin yaptıkları duyuruları dikkate almalarını istedi -biz de bu vesileyle mesajı almış bulunuyoruz-.