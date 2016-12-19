Yine mi Aynı Söylenti: iPhone 8’de Kıvrımlı OLED Bir Ekran Olacak!

Neredeyse her yıl yeni bir iPhone için söylenen kıvrımlı ekran söylentisi şimdi de iPhone 8 için ortaya çıktı.

Bildiğiniz gibi her yıl yeni iPhone söylentilerinde iki değişmeyen söylenti bulunmakta. Bunlardan biri %100’e yakın ve çerçevesiz bir ekran, bir diğeri ise Samsung’un Edge modellerinde olduğu gibi kıvrımlı bir ekran gelme durumu olarak dikkat çeker. Ancak genellikle haklı çıkan The Korean Harold’a göre bu sene ciddi ciddi iPhone 8’de kıvrımlı ekran görme ihtimalimiz yüksekmiş.

Samsung’dan alacağı OLED panelle iPhone’a kıvrımlı ekranı getirmeyi amaçladığı iddia edilen Apple, aynı zamanda oldukça ilginç bir yenilik ile de gelecek. Bambaşka bir yapıda olacak olan iPhone 8’in ekranı ya da arkası farketmeksizin herhangi bir noktasına dokunularak da kontrol edilebilmesi sağlanacağı söyleniyor.



Her sene inatla yeni iPhone denilen görsel :)

Eğer iPhone 8 için söylentileri toparlayacak olursak, çerçevesiz kıvrımlı bir ekran, kablosuz şarj, 2 yerine 3 model, fiziksel olmayan bir ana ekran tuşu ile ilginç bir dokunmatik hassasiyete sahip iPhone 8 karşımıza çıkabilir. Ancak daha söylentilerin kesin olması için erken. Özellikle 2017’de bu söylentilerin kaçı inatla devam edecek göreceğiz.