Bir böcek, iğnesi ve salgıladığı zehir ile canınızı ne kadar yakabilir? Bu arkadaş size bu sorunun cevabını veriyor.

Brave Wilderness adlı YouTube kanalının sunucusu Coyote Peterson, dünyanın dört bir yanını dolaşıp bulabildiği en sağlam iğnelere sahip böceklere kendini sokturmaya devam ediyor. Daha önceden iki haberimiz ile size bahsettiğimiz bu arkadaşın takıntısı şu; dünyanın en acı verici iğnesine sahip olan böcekleri tek tek bulmak ve iğnelerinin ''tadına bakmak''.

Hali hazırda kadife karınca ve pepsis arısı tarafından sokulan Peterson'ın hazırladığı ''en sağlam iğneye ve acı sahip böcekler'' listesinde başı mermi karınca (bullet ant) çekmekteydi. Ve Peterson'dan o merakla beklenen video sonunda geldi. Dev bir mermi karıncası bulan Peterson, bir güzel kendini sokturuyor.

Verdiği ağrı Schmidt acı endeksine göre “+4” derecesiyle ilk sırada yer alan mermi karınca, böcek bilimcisi Dr. Justin Schmidt, böceğin verdiği acıyı şöyle tarif etmekte: topuğunuza uzun bir çivi çakılı halde köz üstünde yürümek gibi.