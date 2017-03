Pornhub sitesi, bundan sonra Amerika'nın Doğu yakasının karlarını temizleyecek. İnsan sorar başka sektör mü bulamadın diye, ama adamlar işe çok sağlam bir sloganla girişmişler.

Dünyada en çok ziyaret edilen siteler hangileri? Az çok tahmin edebileceğinizi düşünüyorum. Her ne kadar kimse ziyaret etmediğini söylese de dünyada en çok ziyaret edilen siteler porno siteleri. Bunların arasında en ünlülerinden ve en çok kullanıcının girdiği site ise Pornhub. Pornhub’a her yıl 80 milyar insan giriyor. Dünya nüfusunun 7 milyar olduğunu ve bunların içerisinden 3.5 milyarının internete erişimi olduğunu düşünürsek bu oranla bütün dünyada her sene kişi başına 23 Pornhub videosu düşüyor. Bunun yalnızca tek bir site için geçerli olduğunu da ayrıca belirteyim.

Site normal olarak 18 yaşın üzerinde yetişkin kullanıcılara hitap ediyor, ancak Pornhub ününü yalnızca yayınladığı filmlerden kazanmıyor. Göğüs kanseri için milyonlarca dolarlık bağış yapan site, bu tarz örnek davranışları sürekli gerçekleştiriyor. Bildiğiniz gibi yine aynı site, Twitter’ın kapattığı Vine’a da talip olmuştu.

Pornhub, bundan sonra Amerika’nın doğu yakasının sokaklarını temizleyen kar araçlarının sponsoru olacak. Açıkçası, Pornhub burada yardımcı olduğu kadar iğneleyici bir manşette atmış. Boston ve New Jersey’nin sokaklarını ve otoparklarını kardan temizlemek için kar araçlarına sponsor olan firma “Wants to get Ploughed” sloganı ile hınzır bir slogan atmış diyebiliriz. Türkçe’ye çevirirsek “Sürülmek isteyen herkese” diye çevrilen slogan, şu anda Amerika’nın doğu yakasını karlardan temizliyor.