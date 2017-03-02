Yine Yahoo ve Yine Güvenlik İhlali!

Yahoo'da son yıllarda yaşanan güvenlik ihlalleri artık garip bir düzeye ulaştı. Şirket sadece iki yıl içerisinde üçüncü büyük sızıntı ile uğraşmak zorunda.

Yahoo, bugün resmi bir açıklama yaparak kötü niyetli kişilerin son iki yılda yaklaşık 32 milyon hesabına eriştiğini açıkladı. Söz konusu problem iki yıl içerisinde üçüncü kez gerçekleşti.

Reuters haber ajansına göre, sızıntının kaynağı “sahte cookie” tuzağı. Yahoo, 2014 yılından beri farklı çeşitlerde saldırıya uğruyor. İddialara göre Yahoo'daki 500 milyondan fazla hesap etkilenmiş durumda.

Yahoo'nun açıklaması belki de en çok CEO Marissa Mayer'ı etkiledi. Yahoo, bağımsız bir komitenin 2014 güvenlik sorunlarıyla ilgili araştırmasından edindikleri Marissa Mayer'e prim ödenmeyeceğini duyurdu. 2017 yılında gerçekleşen sızıntı nedeniyle Mayer, bu yıl da prim kazanamayacak.

Son yıllarda Yahoo'nun güvenliği büyük bir güven kaybına maruz kaldı. Geçen yılın Eylül ayında Yahoo, 2014 yılında 500 milyon kullanıcı hesabının ihlal edildiğini doğrulamıştı.

En büyük veri ihlali, Yahoo'nun Verizon tarafından satın alınmasının hemen öncesinde ortaya çıkmıştı. Verizon geçen ay yaptığı açıklamada, şirketin değerinin 350 milyon dolar düşerek 4.48 milyar dolar değerine gerilediğini duyurdu.