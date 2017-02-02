Yine Yeni Yeniden: Bu Sefer iPhone 6 Plus Patladı!

2016 yılında Note 7 patlamalarının ardından şimdi de ABD’den iPhone 6 Plus patladı

Geçtiğimiz yılın ‘bombası’ Samsung Galaxy Note 7’nin patlama olayları olmuş ve ardı ardına patlayan Note 7 cihazlarındaki sorun bir türlü çözülemeyince Samsung da çareyi Note 7’yi piyasadan çekmekte bulmuştu.

Bu süreçte Apple tarafında iPhone 7 ve iPhone 6S’te benzer durumlar yaşanmış olsa da bunların tek tük olması dikkat çekmedi. Ancak 2017’nin ilk telefon patlama haberi yine Amerika’dan geliyor.

Florida’daki Palm Harbor’da yaşayan çift, uyudukları sırada komidinde duran iPhone 6 Plus’ın patlaması ve yanmaya başlamasıyla uyanmışlar. Telefonun sahibi olan kadın ise “İyi ki hafif bir uykum var. Çünkü telefon yüzüme çok yakındı ve yanmaya başladığını fark ettiğim anda uyandım.” diyen kadın eşini uyandırarak telefonu tişört ile söndürmüşler. Fakat bu durum erken fark edilmeseydi kadının ifadesine göre yanan telefon başta perdeleri olmak üzere tüm evi yakabilirmiş.

Ancak işin garip tarafı yine aynı medya kuruluşu olan NBC’ye başka bir iPhone 6 Plus sahibi ise bir gece önce şarj olmayan telefonunun sabah bataryasının şiştiğini söylemiş. Ardından Apple’a bu iki ayrı durumu soran NBC, “Bu önemli iki bilgilendirme için teşekkür ederiz. Gerekli araştırma çalışmasını başlattık” bilgisi verilmiş. Ayrıca bu olayı yaşayan kadına değişim sözü veren Apple, görünüşe göre bu patlama ve şişme olaylarının nedeniyle alakalı gerekli açıklamayı da kısa süre içerisinde yapacak.