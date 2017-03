Yine Yeni Yeniden Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus Görüntülendi!

Şimdiye kadar defalarca ortaya çıkan görüntülere sahip olan Samsung Galaxy S8, tekrar ve bu sefer en net haliyle görüntülendi.

Samsung’un tanıtımına sayılı günler kaldığı yeni canavarı Galaxy S8, şimdiye kadar defalarca görüntülenmesine rağmen bugün yine birçok görseli ortaya çıktı. Always On Display, yani Her Zaman Açık Ekran özelliği ve yeni ekran içindeki sanal tuşları ile görüntülenen Galaxy S8, gerçekten şık bir tasarıma sahip olduğunu bizlere gösteriyor.

Her açıdan görüntülerinin olması ile artık %100 olarak tasarımını net bir biçimde gördüğümüz Galaxy S8, neredeyse çerçevesiz olan Infinity Display ile LG G6 ile sağlam yarışacak gibi duruyor.

Ana ekran tuşu olmadığı için Samsung açısından devrim niteliğinde bir cihaz olacak olan Galaxy S8’in kullanım bazında nasıl bir his uyandıracağı ve yeni arayüzü merakla bekleniyor.

Teknik özellikler bakımından dolu dolu gelecek olan Samsung Galaxy S8, 29 Mart 2017’de New York’ta düzenlenecek özel bir etkinlik ile tanıtılacak. Bakalım Galaxy S8 elimize ulaştığında nasıl bir telefon hissiyatı uyandıracak hep beraber göreceğiz.