Yeniden, Huawei P20 Serisine Ait Sızıntı Gerçekleşti

Huawei’nin P20 serisi içerisinde üretilen P20 Lite modelinin görselleri sızdırıldı.

Her geçen gün Huawei P20 serisi hakkında yeni bir sızıntı gerçekleşiyor. Akıllı telefon firmasının ya güvenlik sistemi kullanmadığını ya da bu sızıntı haberlerini kendilerinin ortaya attığını düşünmeye başladım. Bu seferki P20 Lite sızıntısı, P20 ile benzer şekilde, parmak izi tarayıcısının tasarımı ve konumlanışıyla ilgili oldu. Geçtiğimiz gün yayınlamış olduğumuz P20 serisi sızıntısına aşağıdaki ilgili haber linkinden ulaşabilirsiniz.

Tasarımcılar, P20 Lite’ın daha önceki modellerinin önünde bulunan dikdörtgen parmak izi tarayıcısını dairesel bir şekilde arka tarafına koymuşlar. Telefonun paylaşılan tasarımlarında “Shirley” yazıyor, ancak bu Huawei’nin mühendislik tasarımlarında kullandığı bir kod adı. Bunun yanı sıra sızıntısı gerçekleşen P20 Lite tasarımı, eski Huawei Nova 3e ile benzerlik gösteriyor.

Telefonda çentik, cam görünümü ve çift kamera bulunuyor. Birde bu sefer kameranın yanındaki metinde “Dual Lens hybrid zoom” yazıyor ve buda akıllara iPhone’lara benzeyen bir sistem kullanıldığını getiriyor. Ayrıca P20 ekranında Android 8.1 sürümünün resmi bulunurken, P20 Lite sürümünde Android 8.0 arka planı olması biraz kafaları karıştırdı. Bu durum çok garip ama sonuçta bunlar üretim öncesi görüntüler olduğu için çokta önemli değil. Peki, taşınan parmak izi algılayıcısı hakkında ne düşünüyorsunuz?