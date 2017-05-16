Yine Yeni Yeniden: Instagram Çöktü!

Instagram, bir kez daha dünya genelinde çökmüş durumda.

Dünya genelinde en fazla ve en yoğun şekilde kullanılan mobil uygulamalardan biri olan Instagram'da, anlaşılan son birkaç haftadır ciddi bir sıkıntı yaşanmakta. Son olarak yaklaşık 3 hafta kadar önce, iki gün arayla peş peşe dünya genelinde çöken Instagram'da aynı sorun yine yaşanmakta.

Bugün, -yaklaşık olarak- TSİ 22.30 civarında çöken Instagram'a hala erişim sağlanamıyor. Twitter ve Facebook başta olmak üzere diğer sosyal medya platformlarından insanların tepkilerine baktığımızda da sorunun yine dünya genelinde kaynaklı olduğunu belirtelim.

Şu an için yaşanan çökmenin sebebine dair bir bilgi mevcut değil. Fakat son günlerde tüm dünyayı sarsan siber saldırıların bir benzerinin Instagram'ın çökmesine yol açıp açmadığı da akıllara geliyor diyebiliriz.

GÜNCELLEME (23:25): Şu an için Instagram'daki problem giderilmiş durumda.