Yiyebileceğiniz En İlginç 10 Sokak Lezzeti

Yemek yemek hepimiz için muhteşem bir eylemdir. Hele de yediğiniz şey ağzınızda lezzet şöleni yaratıyorsa, işte o zaman değmeyin keyfinize. Bu bağlamda dünya sokaklarında yenen birbirinden ilginç 10 sokak lezzetini sizler için derledik.

Yemek yemek dünyanın neresinde olursanız olun keyiflidir. Bu noktada her ülkenin ve toplumun damak zevkleri ya da öncelikleri değişebilir. Örneğin bizim ülkemizde kebap ne ise Japonya’da da pilav üstü ızgara yılan balığı odur. Hal böyle olunca bizlerde sizin için dünya sokaklarında yenen birbirinden ilginç 10 sokak lezzetini derledik. Gelin bu lezzetli (!) yiyeceklere birlikte göz atalım.

1. Balut - Kamboçya

Balut, kuluçkadan alınmış içerisinde neredeyse gün ışığını görmeye hazır civcivlerlerin olduğu bir gıda maddesi olarak tüketiliyor. Çoğunlukla ördek ve bazen de tavuk yumurtasının haşlanmasıyla hazırlanan bu sokak lezzeti (!), özellikle Kamboçya’da yenilse de Filipinler, Vietnam, Malezya, Laos ve Çin’de de oldukça meşhur.

2. Salyangoz - Fransa

Salyangozu, yüksek protein ve düşük yağ oranıyla değerli bir besin maddesi maddesi olarak kabul eden Fransızlar, yenecek başka bir şey bulamamış olacak ki, bu minik canlılara göz dikmişler. Bu bağlamda Fransızlar salyangozu farklı şekilde ve soslarda yeseler de, özellikle haşlayıp sade bir şekilde tuz dökerek yemeyi tercih ediyorlar.

3. Fare Yavrusu Şarabı - Çin

"Bunu da mı görecektik?" diyorsanız, evet bu şarap tamamiyle gerçek. Çin'de ve Kore'de yoğunluklu olarak tüketilen bu içeceğin, son derece sağlıklı olduğuna inanılıyor. Tadının mazota benzediği söylenen şarap ise yavru farelerin şarap içerisinde mayalandırılması sonucu oluşuyor. İşin daha da ilginç yanı, bu minik farelerin şarabın yanında yenebiliyor olması.

4. Casu Marzu - Sardinya Adası

Adına bakınca tam olarak anlamlandıramadığınız yiyecek aslında bir peynir. Ancak bu peynir, evlerimizde yediklerimizden biraz farklı. İçerisinde böcek larvaları bulunduran peyniri, Sardinya Adasında özellikle şarabın yanında afiyetle yiyorlar.

5. Isaw - Filipinler

Aslına bakarsanız Isaw, diğer sokak lezzetlerinin (!) yanında biraz daha masum kalıyor. Domuz veya tavuk bağırsakları ile yapılan bu sokak yiyeceği, üzerine sirke dökülerek servis ediliyor.

6. Ton Balığı Gözü - Japonya

İlgiç sokak yiyecekleri demişken, ton balığı gözünden de söz etmeden olmazdı tabii. Japonya sokaklarında neredeyse adım başı bulabileceğiniz bu lezzet (!) soya sosu ve pirinç şarabı ile terbiye edilerek servis ediliyor. Yenmesi cesaret isteyen bu yiyeceği deneyimlemek ise biraz zor.

7. Andouillette - Fransa

Aman öyle nar gibi kızarmasına aldanmayın. Andouillette bir çeşit sosis olarak adlandırılsa da, oldukça kötü ve ağır bir kokuya sahip. Domuz bağırsağının ince ince kıyılması ve sosis haline getirilmesi ile elde edilen sokak lezzetini (!) deneyip, denememek ise tamami ile size kalmış.

8. Hakarl - İzlanda

Öyle kesme şeker gibi masum masum durduğuna bakmayın. Kendisi çürümüş köpekbalığı eti ve daha da kötüsü çiğ olarak tüketiliyor. Fermente olduğu söylenen bu yiyeceğin, öğürtecek kadar kötü koktuğunu da söylemek isteriz.

9. Rocky Dağları İstiridyesi - Amerika Birleşik Devletleri

"Görüntü, tamam. Ee istiridye, buna da tamam" diyorsanız, yanıldınız. Bu istiridye tam olarak tahmin ettiğiniz gibi değil. Sığır, domuz ya da koyun hayalarının soyulup kızartılması ile ortaya çıkan bu sokak lezzeti (!) ABD'liler tarafından oldukça seviliyor.

10. Mopane Solucanları - Zimbabwe

Zimbabwe'nin en popüler yiyeceklerinden olan bu solucan, başı kesildikten sonra kızartılarak müdavimlerine sunuluyor. Ağaçlardan toplanılan bu canlıların da yiyecek olduğunu görmek şaşkınlık verici.

Böcekten tutun, fareye bir çok sokak lezzetini (!) sizler için derledik. Daha farklı yenecek bir şey bulamadıklarından mı, yoksa damak zevkinden mi bilinmez ancak bu dünya yiyecekleri hiç mi hiç bize göre değil.