Yiyecek Dinozor Bulamayınca Soyu Tükenen Kurbağa Türü!

70 milyon yıl önce yeryüzü düşündüğünüzden de farklı bir yerdi. Dev olan canlılar bir tek dinozorlar ve mamutlar değildi. Zayıf dinozor türlerini ve timsahları yiyen kurbağa bile vardı. Tanışmaya hazır mısınız?

Dinozorlar, yüzlerce farklı türü barındıran büyük bir canlı grubuydu. Küçükten büyüğe farklı boyut ve görünüşlere sahip akraba dinozorlar, yeryüzünün tek hakimleriydiler. Sürüngenler ise her türlü koşula uyum sağlayan soğuk kanlı yaratıklardı ve yaşadıkları ortamın besin zincirinde çoğu zaman en tepede yer alırlardı.

Elbette antik dünyadaki besin zincirini konuşacak olursak çok fazla parantez açarız. Çünkü beklenmedik olaylar ve hala keşfedilmeyen çok fazla nesli tükenmiş canlı var. Muhtemelen herkesi şaşırtacak bir canlıdan bahsedelim: Beelzebufo ampinga nam-ı diğer, kurbağa.

70 milyon yıl önce yaşayan bu kurbağa türü 5 kilograma kadar ulaşıyor ve ufak boylu zayıf dinozorlarla besleniyordu. Üstelik bu sürekli yutkunup zıplayan dostumuz yalnız da değildi. Güney Amerika kıtasında hüküm sürmüş akrabaları C.Cranwelli türü kurbağalar oldukça saldırganlardı ve kendi boyutlarındaki canlıları rahatlıkla yiyebiliyorlardı. Uluslararası bir bilim ekibi, bahsi geçen ilk kurbağa türü olan Beezelbufo’nun ısırık gücünü tahmin etmek için akrabası C.Cranwelli’den elde edilen verileri kullandı.

Bu antik canavarın bir ısırıkta uyguladığı basınç 220 kilograma kadar çıkıyordu:

Beezelbufo’ların çenelerindeki kuvvet, boyutlarının çok üzerindeydi ve bu onlara büyük avantaj sağlıyordu. Hesaplamalara göre canlı, 50 ila 220 kilogram arasında bir ısırık şiddetine sahipti.

Ardından araştırmacılar C.Cranwelli türü kurbağaların bugün yaşayan küçük torunlarını merkcek altına adılar. Ağırlıkları, 9 ila 148 gram arasında değişen bu kurbağaları hemen aşağıda göreceğiniz gibi bir dizi ısırık testine soktular.

Elde edilen veriler, kurbağaların kafatası genişliğine göre karşılaştırıldı. Sonuç olarak belirli bir kafatası genişliği için birim ısırık şiddeti formüle dökülmüş oldu. 15.4 santimetrelik bir kafatasına sahip Beelzebufo kurbağasının 220 kilogramlık basınçla ısırdığı ortaya çıktı.

Uçamayan dinozor türleri ve timsah yavrularıyla beslenen Beezelbufo kurbağaları, büyük türlerin küçük çocuklarıyla beslenen bir canavardı.

Günümüzden 70 milyon yıl önce yaşamış olsaydık, muhtemelen yaşamamız çok zor olacaktı. Yok olan dev ve vahşi türler kendileriyle birlikte bir çok türün de yok olmasını ya da evrimleşmesini sağladı. Beezelbufo gibi insanı şaşkına çeviren canlı ise bunlardan yalnızca birisiydi.