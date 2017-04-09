Her Gün Yediğimiz Yiyecekler Hakkında 12 Şaşırtıcı Bilgi!

Yiyecekler gündelik hayatımızın merkezinde duruyor. Yemek için yaşamıyor olsak bile yemek yemek herkes için büyük keyif. İşte yiyecekler hakkında 12 şaşırtıcı gerçek.

Her gün karşılaştığımız birçok şey, aslında içinde büyük gizemler barındırıyor. Yiyecekler de öyle. Önemsiz gibi görünen küçük ayrıntılar, bazen o kadar şaşırtıcı olabilir ki… İşte bunlardan 12 tanesi.

1-Şili Biberi

Biberin rengi aslında tadını da göstermiyor. Dikkat etmeniz gereken nokta aslında boyu. Eğer küçükse daha acı olma ihtimali var.

2-Avokado

Avokado çok hızlı bozulan bir meyve. Bu özelliği onu kuşlar için zehirli yapıyor. Bir kuşu asla ve asla avokado ile beslemeyin.

3-Oreo Bisküvileri

Oreo kurabiyeler muhteşem bir geometrik şekle sahip. Üzerinde Nabisco logosu bulunuyor. Ancak bazıları bunun Tapınak Şovalyeleri’nin sembolü olduğunu da ileri söylüyor. Ancak birçok müşteri, baktığında dört yapraklı yonca görüyor.

4-Muz

Biraz tuhaf gelebilir, ancak sivri sinekler muz yemiş insanlara daha çok saldırıyorlar. Bunun nedenini tahmin etmek zor.

5-Yer Çekimi

Yer çekimi şakacı bir güç. Sıvı birşey içmeye kalktığınızda sanki sizinle eğleniyor. Peki bununla nasıl başa çıkarsınız?

6-Şişelenmiş Su

Şişelenmiş suların hepsi farklı kaynaklardan çıkarılıyor. Tadları arasında ufak tefek farklar mevcut. Aynı kaynaktan çıkan iki farklı su markası asla bulamazsınız.

7-Gıda Boyası

Birçok yiyecekte gıda boyası var. Gıda boyalı yiyeceklerde ise çocukları hiperaktif yapıyor. Özellikle de sarı ve kırmızı olanların hiperaktivite oranını arttırdığı gözlemlenmiş.

8-Kahve

Kahve çekirdekleri aslında çekirdek değiller. Aslında tıpkı yaban mersini, böğürtlen gibi birer çilek türü bitkiler. Bu halde iken “kahve çileği” olarak adlandırılıyorlar.

9-Çay

Bir çayı, yalnızca demlendikten sonra içmeli bayatlamasını beklememelisiniz. Japonların “Dünün çayı yılandan daha acı ısırır” diye bir ata sözü var. Mide duvarlarına o kadar zararlı ki, Çin’in bazı bölgelerinde bayat çay zehir olarak tanımlanıyor.

10-Bal

Bal ölümsüz bir madde. Yenilebilen en eski bal 1922 yılında Howard Carter tarafından Mısır Firavunu Tutankhamu’un mezarında bulundu. Biyologlar tarafından tadılan bu bal, hala yenilebilir halde.

11-Camembert Peyniri

Bu özel Fransız peyniri, olabildiğince son kullanma tarihine yakın yenmeli. Ancak bu tarih geçince asla yenmemeli, çünkü küf mantarları beyin için çok tehlikeliler.

12-Yumurta’daki Kırmızı Noktalar

Bu kırmızı noktalar, birçok kişinin iştahını kaçırmıştır. Aslında yumurtanın oluşumu sırasında bir kan damarının neden olduğu bu lekelerin esas sebebi tavuğun yaşıdır. Yani sağlıksız veya kötü muamele görmesi değil. Yumurtanızda herhangi bir problem yok, afiyetle yiyebilirsiniz.