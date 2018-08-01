YKS Sonuçları İçin Atılmış Birbirinden Eğlenceli Tweetler

Değişen sınav sistemiyle birlikte, Türkiye’nin genç neslindeki başarı oranı daha uzun süre gündemi meşgul edeceğe benziyor. Sosyal medya üniversite sınavının sonucu ile çalkalanırken, Türk mizahı yine iş başında.

Ağlanacak halimize gülmek, tam anlamıyla bu olsa gerek. Bu sene ilk defa uygulanan yeni üniversite sınavı sistemi, ülkemizdeki genç neslin başarısını ortaya koydu. Kendi dilimiz olan Türkçe'de dahi ortalama başarı oranı %50’nin altında kaydedildi. Sayısal alan derslerinde ortaya çıkan performans ise son derece düşündürücü. Zira fizik dersinde ortalama net skoru 0,47’de kaldı.

Sosyal medya kültürümüz, dünyanın herhangi bir yerinde rastlayamacağımız ölçüde mizaha dayandığı için, YKS sonuçlarının da bu işten nasibini almamasını bekleyemezdik. 1 milyon 200 bini aşkın genç elde ettiği sonuçlara göre tercih bile yapamayacak, seneye tekrar sınav koşuşturmacası yaşayacaklar. Olsun, yine de bu kötü sonuçları sosyal medya sayesinde bir nebze de olsa unutabiliyoruz. Aslında bu da bize durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. .

İşte YKS sonuçlarının sosyal medyadaki güldüren yansımaları:

Bilmeyenler için yukarıdaki Tweet'in açıklaması: