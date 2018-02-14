ABD'li Kadın Uyandığında İngiliz Aksanıyla Konuşmaya Başladı

ABD'nin Arizona eyaletinde bir kadın oldukça şiddetli bir baş ağrısıyla uyuyakaldı. Ancak uyandığında çok garip bir şey oldu: kadın yabancı bir aksanla konuşmaya başladı.

Migren ağrısını birçok kişi bilir. Dayanılmaz bir ağrıdır ve öyle her yerde bulunan ağrı kesiciler kullanıldığında her zaman geçmez. Tek çözüm genellikle gözleri kapatıp uyumaya çalışmak ve kalktığınızda da ağrının tekrar etmemesini istemektir. ABD'nin Arizona eyaletinde bir kadın tam olarak bunu yaptı ancak uyandığında baş ağrısının geçmesinden ziyade çok garip bir durumla karşı karşıya kaldı. ABD'li kadın bilmediği bir sebepten ötürü yabancı bir aksan konuşmaya başladı.

Michelle Myers adlı kadın durumu ile ilgili doktorlara başvurduğunda kendisine "Yabancı Aksan Sendromu" tanısı konuldu. Doktorlar yaptıkları açıklamada hastaların aniden yabancı bir aksanla konuşmaya başlamasının oldukça nadir bir durum olduğunu söyledi. Bu sendromun genel olarak inme ya da beyin travması gibi durumlarda tetiklendiğini belirten doktorlar nadiren de olsa migren sebebiyle de ortaya çıkabildiğini söyledi.

Bu Myers'in başına gelen ilk "Yabancı Aksan Sendromu" değil. Hayatı boyunca baş ağrısı çeken kadın yıllar önce İrlanda ve Avusturya aksanıyla da konuşmuştu ancak bunlar bir hafta kadar sürmüştü. Myers, bu aksan kaymalarının da migrenden dolayı olduğunu söyledi. Tanının konulmasından 1 hafta sonra doktorlarla iletişimi kesen Myers yaptığı açıklamada, 2 yıldır İngiliz aksanıyla konuştuğunu belirtti.

"Yabancı Aksan Sendromu" ilk olarak 1907 yılında Fransız bir nörolog olan Pierre Marie tarafından kanıtlandı. 2011 yılında dünya çapında yapılan bir araştırmaya göre ise bu sendromu yaşadığı belgelenen 60 kişi bulunuyor. Siz ne düşünüyorsunuz bir sabah kalktığınızda Türkçe'nin ya da başka hangi dili konuşuyorsanız, farklı bir aksanıyla konuşmak ister miydiniz?